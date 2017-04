Para Olona la burocracia que exige la PAC merma el potencial del trabajo de las Ocas

El consejero de Desarrollo Rural ha viistad las nuevas instalaciones de la oficina de Bujaraloz

ZARAGOZA.- El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha destacado el papel fundamental que desempeñan las oficinas comarcales agroambientales acercando la Administración a los agricultores y ganaderos, en su visita a las nuevas instalaciones de la oficina de Bujaraloz. "Estas oficinas facilitan la tramitación de los expedientes de la PAC que requieren de una gran burocracia", ha señalado en consejero, quien además ha manifestado su deseo de que las Ocas recuperasen las funciones de las antiguas oficinas de extensión agraria. "El reto es que, además de facilitar trámites administrativos, las Ocas ayuden a mejorar las explotaciones de los agricultores y ganaderos a través de la transferencia de conocimiento". El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, consciente de la falta de medios con las que estas oficinas desarrollan su trabajo, ha destinado un millón de euros a la renovación de vehículos, como también renovará el 60% de los equipos informáticos en 2017. La delegación de la Oficina Comarcal Agroambiental de Bujaraloz es una de estas oficinas de atención a agricultores y ganaderos dentro de la estructura periférica que el Departamento tiene distribuida en el territorio. La de Bujaraloz es una delegación de la OCA de Sariñena, que llega hasta los municipios de Castejón de Monegros, Peñalba, Valfarta, La Almolda y Bujaraloz. En 2016, la OCA de Bujaraloz registró unos 2000 expedientes de entrada de los cuales 691 eran referentes a la PAC. Al día se reciben entre 15 y 25 visitas, a la vez que se atienden entre 50 y 60 consultas telefónicas. Se trata de una OCA con una importante actividad agrícola y ganadera en expansión. En este momento, cuenta con más de 30 proyectos de explotaciones ganaderas pendientes de ejecución. Desde aquí se gestionan 244 explotaciones ganaderas donde predomina la expansión de la ganadería intensiva siendo el porcino y el avícola los sectores más importantes. La zona cuenta con 91 explotaciones de ganado porcino con una total de 157.839 plazas de cebo. En el caso de del sector avícola, hay 23 explotaciones 380.642 plazas de pollos de engorde (broilers), que contando unas cinco crianzas por año, suman casi dos millones de pollos engordados al año. En cuanto a la incorporación de jóvenes agricultores, desde esta OCA se registraron 12 expedientes y 6 de modernización de explotaciones. Por otra parte, las autorizaciones de quemas agrícolas supusieron 171 expedientes tramitados el año pasado. TODO UN REFERENTE PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS EN EL TERRITORIO En Aragón hay 52 oficinas comarcales (teniendo en cuenta también las que actúan como delegaciones) de las cuales 20 están en la provincia de Zaragoza, 16 en Huesca y 16 en Teruel. Entre sus funciones están la recepción de solicitudes y escritos de los ciudadanos (tienen la consideración de dependencias de registro). Así como, proporcionar información y asesoramiento acerca de las cuestiones relacionadas con los trámites y procedimientos gestionados por el Departamento y con la política agroalimentaria de ámbito estatal y comunitario aplicada en la Comunidad Autónoma. Además, orientan a los profesionales del sector agroalimentario, sobre producción agraria, tecnología agroalimentaria y evolución de los mercados. También ofrecen información precisa sobre las obligaciones que deben cumplir en materia de seguridad agroalimentaria, sanidad vegetal, bienestar y sanidad animal, así como sobre la aplicación de prácticas agrarias respetuosas con el medioambiente. CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA PAC Acompañando al consejero han estado presentes el alcalde de Bujaraloz, Carmelo Rozas, el alcalde de La Almolda, Manuel Lamenca, el director del Servicio Provincial de Huesca, José Miguel Malo, el director de las OCA de Bujaraloz, José Luis Carreras y el coordinador de las Ocas, Julián Carrasquer, quien ha ofrecido una charla informativa sobre las novedades en las solicitudes de la PAC. Asimismo, Olona ha explicado a los asistentes su propuesta de reforma de la PAC haciendo hincapié en la eliminación de los derechos históricos. "Es incoherente que fomentemos la incorporación de jóvenes y las mujeres al sector agrario si mantenemos los derechos agrarios", ha señalado. Para el consejero, los jóvenes no apuestan por el sector agrario porque "se gana poco y se arriesga mucho, por lo que hasta que no se asegure una renta mínima en el ámbito de la agricultura familiar no conseguimos que esta incorporación sea real", ha concluido el consejero.