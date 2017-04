Huesca EDUCACIÓN Los padres del IES Lucas Mallada de Huesca recurren la orden de escolarización Argumentan que el texto incumple de forma reiterada la Ley Orgánica de Educación

La asociación de madres y padres del IES Lucas Mallada han presentado un recurso a la orden de escolarización del próximo curso, la cual no recoge ninguna relación sobre la proporción concreta de alumnado acneae a escolarizar en Secundaria. D.A. 11/04/2017 / 17:50

HUESCA.- La Junta de la Asociación de Madres y Padres del IES Lucas Mallada de Huesca, en reunión celebrada el pasado día 5 de abril, acordó presentar recurso de reposición contra la Orden ECD/357/2017, de 22 de marzo, de escolarización para las etapas de educación infantil, primaria, especial, secundaria obligatoria y bachillerato y que fue publicada en el BOA de 31 de marzo. Dicho recurso se plantea ante el incumplimiento reiterado de la vigente Ley Orgánica de Educación que obliga a las administraciones educativas a regular los procedimientos de admisión para conseguir la equilibrada distribución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (acneae) y que no se produce entre los centros de nuestra ciudad. Ya en el año 2014, recuerdan desde la amypa, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón reconoció el incumplimiento de varios artículos de dicha Ley y condenó a la administración educativa aragonesa a fijar la proporción concreta de este tipo de alumnado a escolarizar en cada centro, en todas las etapas. Teniendo en cuenta que en la orden recien publicada "no se recoge ninguna regulación al respecto para la etapa de educación secundaria", entienden desde la asociación que "la misma es nula". Consideran que es su "obligación defender los derechos de nuestras hijas e hijos". La propia Ley establece que debe fijarse esta proporción "con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades". En consecuencia," no podemos mantenernos al margen de este reiterado incumplimiento ya que los derechos de las familias que representamos que resultan vulnerados son de la máxima relevancia".

