El Huesca, doce partidos con la puerta a cero Sergio Herrera, guardameta azulgrana, confirma la importancia de no encajar goles

11/04/2017

HUESCA.- Una vez conseguidos los 50 puntos, el Huesca ya piensa en su próximo partido, el del sábado ante el Cádiz, y por ahora no mira más allá. Así lo afirmó este martes Sergio Herrera, quien se mostró feliz por haber logrado la permanencia: “El equipo está salvado, ya está con el primer objetivo cumplido, ahora pensamos en el Cádiz”. “El domingo (en Reus) fue un bonito día, el equipo consiguió una meta importante sobre la bocina y estamos todos muy contentos”, declaró el portero. El burgalés señaló que pese a que el Huesca está “en una gran situación y en una buena dinámica, el próximo objetivo es el Cádiz, el siguiente el Oviedo, después el que venga y así sucesivamente”. No obstante, el guardameta reconoció que los futbolistas azulgranas también miran al play-off, aunque saben que hay que ir partido a partido: “No somos hipócritas, hemos cumplido un objetivo y tenemos que marcarnos otras metas, pero si perdemos contra el Cádiz y el Oviedo, el play-off se va a alejar”. Los azulgranas han encajado 32 goles en las 33 jornadas de LaLiga 1,2,3 y son el sexto conjunto menos goleado de la categoría, tras Levante, Reus, Tenerife, Cádiz y Girona. Y en la clasificación por el Zamora, Herrera es quinto (0,97 goles recibidos por partido), solo superado por Raúl Fernández, Dani Hernández, Edgar Badía y Alberto Cifuentes. El burgalés indicó que la racha de encuentros sin perder a domicilio (ya son diez seguidos), se debe en gran medida a “no encajar”. “Es algo que tenemos claro y que estamos dejando ver en cada partido fuera de casa, estamos siendo muy sólidos atrás y arriba tenemos la suerte de estar acertados”, comentó. Por último, el meta se mostró “muy contento” por la vuelta de Javi Jiménez: “A ver si poco a poco puede ir cogiendo sensaciones, competencia sana siempre es buena”.

