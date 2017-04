Huesca Los precios bajan un 0,2 % en marzo en Aragón y la tasa interanual se sitúa en el 2,2 % En la provincia de Huesca, la tasa fue del 2,4 %

EUROPA PRESS 12/04/2017 / 10:52

ZARAGOZA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado en Aragón un 0,2 por ciento durante el pasado mes de marzo con respecto al mes anterior, de forma que la tasa interanual se sitúa en el 2,2 por ciento (un 2,4 en la provincia de Huesca) según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el dato acumulado en lo que va de año ha descendido en un 1 por ciento. Por su parte, a nivel nacional, el IPC se ha mantenido en marzo respecto al mes anterior, pero ha recortado siete décimas su tasa interanual, hasta el 2,3 por ciento, registrando su primer descenso en siete meses, según los datos definitivos publicados este miércoles por el INE. El organismo estadístico, que confirma de este modo el dato interanual avanzado a finales del mes pasado, ha explicado que en el comportamiento de la tasa interanual del IPC de marzo ha destacado la bajada de los precios de la electricidad y de los carburantes, frente a la subida que experimentaron en igual mes de 2016. En términos interanuales, la tasa registrada en Aragón (2,2 por ciento) es igual a la de la Comunidad Valenciana, pero es superior a las de otras, como las Canarias y Navarra (2,1 por ciento); Murcia y Ceuta (dos por ciento); Extremadura y Comunidad de Madrid (1,9 por ciento). No obstante, hay Comunidades Autónomas, como Andalucía, Asturias, País Vasco y La Rioja que, con un 2,3 por ciento, superan a Aragón, como también lo hacen en mayor medida Galicia (2,7 por ciento); Castilla y León y Castilla-La Mancha (2,6 por ciento); Cantabria y Cataluña (2,5 por ciento); Baleares y Melilla (2,4 por ciento). SECTORES Por sectores, en Aragón durante el mes de marzo los precios descendieron en relación con el mes anterior en Vivienda (-1,8 por ciento), Transporte (-0,6 por ciento), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3 por ciento), y Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1 por ciento). Asimismo los precios se incrementaron en Vestido y calzado (3,6 por ciento), Comunicaciones (0,1 por ciento), Menaje (0,3 por ciento), Hoteles, cafés y restaurantes (0,1 por ciento), Otros conceptos (0,6 por ciento). Los precios se han mantenido en Ocio y cultura, Medicina, Enseñanza. Por provincias aragonesas, la tasa de inflación en marzo de 2017 es del 2,4 por ciento anual en Huesca, del 2,6 por ciento anual en Teruel y del 2,1 por ciento anual en Zaragoza.

