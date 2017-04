Comarcas RIBAGORZA - EMBALSES La CHE levanta la prohibición de navegar en Barasona al contar con un dispositivo para desinfectar embarcaciones Los usuarios deberán contar con la correspondiente declaración responsable de navegación

EUROPA PRESS 12/04/2017 / 12:48

HUESCA.- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha levantado la prohibición de navegación en el embalse de Barasona, tras constatar con el Consistorio de La Puebla de Castro que las embarcaciones que naveguen en el embalse podrán ser desinfectadas gracias al dispositivo que el municipio ha instalado en las inmediaciones del pantano. La medida preventiva y la calificación del embalse como tipo C o afectado, que conlleva la desinfección obligatoria de las embarcaciones y equipos al entrar y al salir de la zona afectada, entró en vigor a finales del mes de septiembre de 2016 al detectarse ejemplares de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en los testigos de seguimiento de adultos del Gobierno de Aragón, administración competente en el control de especies. Para volver a disfrutar de este uso en el embalse, los usuarios deberán contar con la correspondiente declaración responsable de navegación. La información para la tramitación de la declaración responsable puede encontrarse en este apartado de la web de la CHE. Para evitar la entrada de nuevas especies exóticas al embalse y la propagación de mejillón cebra a otras masas de agua, los usuarios deberán desinfectar, tanto al entrar como al salir del embalse, sus embarcaciones y equipos, que no podrán ser introducidos en ninguna otra masa de agua de la cuenca. La CHE ha colaborado en todo momento con los Ayuntamientos que se veían afectados por la medida de prohibición de la navegación, ha informado el organismo de cuenca en una nota de prensa. Primero, a través de una reunión informativa en el mes de octubre explicando las afecciones de esta especie invasora, y con visitas sobre el terreno, unidas a contactos con el Consistorio para ofrecer los conocimientos técnicos en la materia de desinfección de embarcaciones. Y en segundo lugar, con la tramitación agilizada de la autorización de las instalaciones necesarias para la desinfección. Esta asesoría y el apoyo ante la afección por mejillón cebra los realiza la CHE en toda la cuenca del Ebro, colaborando con las administraciones competentes con acciones divulgativas y técnicas en el control de ésta y otras especies invasoras. Desde el Organismo se insiste en la necesidad de evitar al máximo la dispersión entre masas, y para ello, además de la navegación, se considera fundamental la sensibilización de otros sectores como el de la pesca.

Comentarios

