Huesca NUEVAS TECNOLOGÍAS Gastón aplaude la "modélica" expansión de OX-CTA desde Walqa Afirma que se ha convertido en un referente en el control y eliminación de la contaminación biológica

EUROPA PRESS 12/04/2017 / 15:11

HUESCA.- La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha visitado este miércoles la sede central de la sociedad limitada OX-Compañía de Tratamiento de Aguas (CTA) en el Parque Tecnológico Walqa, un edificio propio medioambientalmente sostenible como reflejo de la política de la empresa, que se ha convertido en un referente en el control y eliminación de la contaminación biológica. Ha calificado de "modélica" la expansión mundial de esta compañía. La empresa matriz del grupo empresarial OX, constituida en 1996, se instala en 2006 en este edificio biosostenible del Parque Tecnológico oscense, diseñado por su propio equipo con apoyo y asesoramiento de proveedores especialistas y la Universidad de Zaragoza, y en paralelo inauguró a 20 kilómetros de Walqa su planta de producción de productos químicos desinfectantes, biocidas y similares para la potabilización y depuración de agua y aire, fundamentalmente. En la actualidad, después de más de veinte años creciendo, el grupo OX está compuesto por seis empresas independientes, tres nacionales y otras tantas internacionales, que ofrecen en los cinco continentes una amplia gama de productos y servicios para la eliminación de la contaminación microbiológica, que abarcan desde sistemas para combatir el mejillón cebra hasta tecnologías y procesos para prevenir y controlar la legionella en el sector hospitalario. Además del ejemplo de sostenibilidad ambiental patente en la propia sede de OX-CTA, la consejera ha valorado el carácter modélico de la expansión que ha tenido la compañía sustentada en el capital humano, la internacionalización y la constante inversión en I+D+i. Marta Gastón -acompañada en la visita por el director general de Economía, Luis Lanaspa, y la directora gerente de Walqa, Cristina de la Hera-, ha subrayado además el conocimiento como materia prima fundamental de esta empresa y ha destacado su empeño en ir un paso más allá con la I+D+i+a, añadiendo la aplicación a los procesos de investigación, desarrollo e innovación que ponen en marcha. La consejera ha mostrado su disposición a colaborar con la empresa desde Walqa y el Gobierno de Aragón en beneficio del conjunto de los ciudadanos, y ha destacado que "el conocimiento como el que aquí se genera permite mejorar incluso la legislación", en referencia a uno de los nuevos proyectos innovadores a nivel mundial impulsados desde OX que la directora ejecutiva del grupo, Ana Bernad, y la gerente de la matriz oscense, María José Avellana, le han presentado. INTEGRAL En concreto, se trata de la gestión integral del agua OX-SIHA, que permite detectar y tratar 'in situ' y en un corto espacio de tiempo la presencia de protozoos, que como ha explicado Ana Bernad actúan como 'caballos de troya' para la expansión de otros microorganismos como bacterias y virus y cuyo análisis sin embargo no está prescrito actualmente ni en la legislación española ni en la europea para la higienización del agua tanto de boca como para la producción de alimentos saludables. Otro proyecto innovador a nivel mundial consiste en un equipo automático de identificación y recuento automatizado de moluscos bivalvos para establecer una estrategia biocida eficaz, ecológica y económicamente viable que controle la expansión del mejillón cebra en agua dulce y de especies invasoras similares en agua de mar. En su sede de Walqa esta compañía cuenta con un equipo multidisciplinar de 26 profesionales altamente cualificados, compuesto por veterinarios, biólogos, ingenieros o químicos, entre otros especialistas, y este año prevé continuar su crecimiento con la incorporación de 5 personas más. La internacionalización es otra de las principales vías de crecimiento de presente y de futuro de OX-CTA, que en la actualidad tiene presencia en los cinco continentes a través de filiales, empresas participadas o mediante actividad comercial. El grupo tiene una media de crecimiento de un 20 por ciento anual y ha tenido resultados positivos en los cinco últimos años. En cuanto a la I+D+i+a, el desarrollo de tecnología propia es un elemento estratégico de OX-CTA. Una parte importante de sus beneficios se dedican sistemáticamente a la innovación. Posee varias patentes y participa en proyectos con financiación europea, dentro de programas como Horizon 2020 o Life. El año pasado la compañía oscense factura algo más de 2,5 millones de euros y dedica cerca del 10 por ciento, concretamente 245.700 euros, a inversión en I+D+i. La facturación total del Grupo OX superó los 4 millones de euros, ha señalado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

