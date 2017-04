Huesca TRIBUNALES Educación acata las medidas cautelares pero mantendrá el criterio de planificación Habían sido excluidos del proceso de escolarización un total de ocho colegios concertados de Zaragoza

EUROPA PRESS 12/04/2017 / 15:23

ZARAGOZA.- El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha manifestado que acata las medidas cautelares que le obligan a ofertar en el proceso de escolarización para el curso que viene las ocho aulas concertadas que habían sido modificadas con motivo de la renovación de conciertos, aunque ha aclarado que no comparte la decisión judicial y mantiene que se ha actuado y actuará siguiendo el criterio de planificación. Los cinco magistrados de lo Contencioso Administrativo titulares de los juzgados número 1, 2, 3, 4 y 5 de Zaragoza han hecho públicos este miércoles sus respectivos autos en los que ordenan incluir en la oferta de plazas del proceso de escolarización del curso 2017-2018 esas ocho unidades que había sido excluidas, tras los recursos presentados por otros tantos colegios. En concreto, las ocho aulas corresponde a los colegios La Salle Montemolín, Santa María del Pilar -Marianistas-, Santa María de la Esperanza de Pina, Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, Teresiano del Pilar, El Salvador -Jesuitas- y Cristo Rey. El secretario general técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, ha explicado en una nota de prensa que los autos han aplicado una medida cautelar vinculada con la escolarización, "no con la resolución de conciertos". Según ha detallado, "amparados en que hay una resolución provisional, señalan que hay que mantener las aulas que se venían ofertando", para precisar que "son autos que vamos a cumplir", a pesar de que "no estamos de acuerdo", para sostener que "no nos sorprende por la rapidez inusual con la que se han producido". Faci ha añadido que "vamos a cumplir con esa medida cautelar, pero vamos a seguir aplicando el criterio de planificación en la resolución definitiva de renovación de conciertos porque consideramos que es el que garantiza una escolarización equilibrada y la igualdad de oportunidades y, además, hace sostenible el sistema educativo aragonés, que es la responsabilidad del Departamento y del Gobierno". ALEGACIONES El secretario general técnico del Departamento de Educación ha comentado que los centros podían haber presentado alegaciones a la resolución provisional de conciertos, pero "hemos recibido solo una", si bien "tienen de plazo hasta final de mes y revisaremos esas alegaciones", para estimar "sorprendente que hayan ido por la vía de los juzgados antes de presentar alegaciones al Departamento". Faci ha reiterado que las decisiones se han tomado de acuerdo a la planificación educativa, "que es el criterio más justo, más equilibrado y que garantiza la igualdad de oportunidades" y seguiremos aplicándolo", igual que "vamos a seguir por las vías en defensa de todos los ciudadanos de Aragón" porque "miramos al conjunto, no a una parte". El Departamento de Educación ha manifestado que el concierto educativo es un instrumento para financiar la educación y con ello garantizar su universalización y gratuidad, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo. Para ello, "la planificación y programación de la enseñanza es un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades", ha apuntado. En este sentido, ha argumentado que la Administración educativa "no puede garantizar la libertad de elección de centros a todas las familias aragonesas" porque de los 731 municipios de Aragón solo en 20 de ellos existe oferta de pública y concertada por lo que "es un derecho limitado". No obstante, en aquellos municipios en los que sí exista oferta de centros públicos y concertados "la libertad de elección requiere una planificación equilibrada de la oferta", ha apostillado. PROCESO ADMINISTRATIVO El Departamento de Educación ha indicado que la renovación de conciertos es un procedimiento administrativo y como tal está sometido a la necesaria planificación porque tiene una repercusión presupuestaria, proceso en el que "hay que analizar si las circunstancias que motivaron el concierto hace cuatro años se mantienen en la actualidad o si han cambiado". También ha remarcado que la supresión de un concierto es progresiva, "de tal manera que no afecta a ningún alumno escolarizado en el centro por lo que los alumnos matriculados en este curso escolar 2016-2017 "tienen garantizada su continuidad en el centro hasta la finalización de su escolarización en régimen de concierto, quedando garantizada la gratuidad de su educación". Además, en los municipios en los que haya oferta de plazas públicas y concertadas, las familias que vayan a pedir plaza en el proceso de escolarización para el curso 2017-2018, que se desarrollará del 19 al 26 de abril "tienen garantizada la elección de centro público o concertado porque hay una oferta equilibrada de plazas" en ambas redes. Por su parte, el profesorado no se va a ver afectado por la no renovación de aulas concertadas ya que van a permanecer en el propio centro para realizar desdobles, refuerzos o atención a los alumnos con necesidad de apoyo educativo, entre otras tareas, ha incidido el Departamento de Educación.

