Comarcas ALTO ARAGÓN - SEMANA SANTA Tráfico prevé más desplazamientos de vehículos en la zona sur de la provincia Se estima que por las carreteras aragonesas se desplacen en esta segunda fase un millón de vehículos.

EUROPA PRESS 12/04/2017 / 17:30

HUESCA.- La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se registren más desplazamientos de vehículos en la zona sur que en la zona norte de la provincia de Huesca. Ya ha comenzado la segunda fase de la Operación Especial con motivo de la Semana Santa y se estima que por las carreteras aragonesas se desplacen estos días un millón de vehículos. El jefe provincial de Tráfico en Huesca, Andrés Fernández del Río, ha apuntado que esta tarde, mañana por la mañana y en el retorno del domingo y el lunes serán los momentos de mayor circulación de vehículos, tanto por la zona sur de la provincia como por el Pirineo. No obstante, consideran que el mayor número de vehículos circulará por la zona sur de Huesca. "Por número de vehículos pasarán más posiblemente por la zona sur, tanto por la autopista como la Nacional II porque es una vía de tránsito obligada, desde Madrid, Zaragoza hacia Levante, pero al ser una vía en mejor estado y con más capacidad de absorción no da problemas habitualmente". Sin embargo, habrá que prestar atención a las carreteras del norte de la provincia, ya que aunque sean menos los desplazamientos, puede haber más posibilidades de que se produzcan retenciones. "Es una carretera con más problemas y con menos capacidad", ha observado. En esta ocasión, Tráfico va a vigilar muy de cerca el uso del cinturón, con una campaña específica para ello. Fernández del Río ha recordado que uno de cada cinco fallecidos en la carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad, que "es el elemento de mayor seguridad en el vehículo". La primera fase de la operación, que ha transcurrido desde el pasado viernes y hasta este martes, se ha desarrollado con normalidad en la provincia de Huesca.

