España Iceta insiste en que había que votar "no" a Mariano Rajoy Rechaza, sin embargo, el desacato al PSOE tras tomar la decisión.

OTR/PRESS 13/04/2017

MADRID.- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, mantuvo ayer que "había que votar "no" a Rajoy" en su investidura, pero señaló que los socialistas catalanes no volverán a desacatar decisiones del PSOE en cuya toma hayan participado. Lo sostuvo en un apunte en Twitter después de que "El País" hubiese publicado el audio de su intervención en el último Comité Federal del PSOE, en el que explicó que "fue un accidente" el procedimiento seguido por el PSC en la ruptura de voto ante la investidura de Rajoy, ya que participó en la votación del Comité Federal en el que se decidió la abstención y luego desacató el resultado. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

