El pintor José Ramón Urtasun mostró ayer en la Diputación Provincial su obra pictórica "No os olvidaremos".

BEGOÑA SIERRA 13/04/2017

HUESCA.- "Han pasado 80 años del golpe contra la legalidad que acabó con la Segunda República y que dejó miles de crímenes. Todavía no ha habido ni verdad ni justicia ni reparación para con las víctimas y mientras no se pongan los medios para que eso no ocurra de nuevo no será posible una sociedad auténticamente democrática". Con estas palabras transmitió ayer a los oscenses el pintor José Ramón Urtasun los motivos que le llevaron a dar forma a su obra pictórica No os olvidaremos, un trabajo que presentó en la Diputación Provincial de Huesca dentro de los actos de las XI Jornadas Republicanas, organizadas por el Círculo Manolín Abad. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.