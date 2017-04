Mundo CONFLICTO ARMADO EEUU usa por primera vez la "Madre de todas las bombas" contra el Dáesh en Afganistán El proyectil ha sido lanzado para destruir un complejo de túneles de los terroristas

Estados Unidos usó hoy por primera vez en un conflicto la mayor bomba no-nuclear, la llamada "Madre de todas las bombas", para destruir un complejo de túneles del Dáesh en Afganistán. El bombardeo con la GBU-43, un gigantesco proyectil de 10 toneladas que mata con una imponente onda de presión aérea, fue ejecutado hoy a las 19.32 hora local (15.02 GMT) en el distrito de Achin, provincia oriental de Nangarhar. EFE 13/04/2017 / 22:33

WASHINGTON.- Según indicó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, el objetivo era acabar con un "sistema de túneles y cuevas" del grupo terrorista en Afganistán que "les permitía moverse con libertad y atacar con más facilidad a los asesores (militares) estadounidenses y las fuerzas afganas". El proyectil, el mayor disponible en el arsenal estadounidense (mide más de nueve metros de largo y tiene un diámetro de algo más de un metro), fue transportado por un avión Hércules MC-130, liberando un poder de destrucción equivalente a 11 toneladas de TNT. No obstante, esa potencia es mucho menor que las 15.000 toneladas de TNT de energía liberada por "Little Boy", la bomba nuclear lanzada en Hiroshima (Japón) en 1945, una fracción mínima del poder de una ojiva nuclear actual. La bomba, en servicio desde 2003, solo había sido utilizada en pruebas y ha sido diseñada no solo para destruir búnkers y túneles, sino como arma psicológica. El bombardeo de hoy fue anunciado en poco menos de dos horas después de llevarse a cabo, una premura poco habitual para el Pentágono, que puede tardar varios días en confirmar un ataque, especialmente hasta evaluar el impacto. Nangarhar, en el este afgano, es la remota región en la que los yihadistas del Dáesh se han asentado para ampliar su presencia en la que llaman provincia de Jorasán (parte de su autoproclamado califato). "El bombardeo estaba diseñado para minimizar el riesgo para las fuerzas afganas estadounidenses que realizan operaciones de sobre el terreno en esa zona, al tiempo que se maximiza la destrucción de combatientes e instalaciones" del grupo terrorista, explicó el Pentágono en un comunicado. El Pentágono aseguró hoy que "se tomaron las precauciones para evitar víctimas civiles", pese a que el proyectil no es considerado de precisión. El Pentágono analizará ahora la zona del impacto con drones e imágenes satélite para determinar el éxito y alcance de la misión, que supone una escalada táctica en lo que hasta ahora habían sido bombardeos puntuales contra líderes yihadistas y operaciones antiterroristas sobre el terreno.

