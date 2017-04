Huesca ENSEÑANZA Docentes jubilados serán voluntarios en los centros educativos de Aragón Educación regula estas colaboraciones para que los maestros transmitan su experiencia.

D.A. 14/04/2017 / 9:38

HUESCA.- El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha lanzado una novedosa iniciativa para que los docentes jubilados puedan colaborar de manera voluntaria y regulada en los centros educativos con el objetivo de que transmitan su experiencia a las nuevas generaciones. Se pretende reconocer y prestigiar a estos profesionales con la creación de una Red de la Experiencia. La orden que regula esta medida está abierta a información pública y entrará en vigor el próximo curso. “El Departamento de Educación, a propuesta de la consejera, ha elaborado una norma novedosa para que los jubilados o prejubilados docentes puedan participar en el sistema educativo aragonés y se hará en varios niveles”, explicó el director general de Personal y Formación del Profesorado, Tomás Guajardo.

Son muchos los docentes que tras su jubilación siguen participando en los centros educativos impartiendo charlas, realizando actividades extraescolares, organizando concursos o encuentros, conduciendo foros literarios o científicos, realizando actividades de investigación o de innovación, etcétera. Su dilatada experiencia profesional y la formación académica que han ido desarrollando a lo largo de toda su trayectoria “resultan muy enriquecedoras para toda la comunidad educativa”, destacan desde la consejería. Por todo ello, Educación ha regulado su participación en los centros, no solo para reconocer la labor ejercida por sus antiguos trabajadores que de forma tan generosa siguen colaborando en la escuela, sino también para garantizar el correcto desarrollo de sus tareas dentro de un ambiente adecuado. Las actividades o proyectos en los que participen los docentes jubilados colaboradores no tendrán carácter remunerado ni conferirán derecho a ocupar puestos de trabajo y, en caso de implicar relación directa con el alumnado en el horario lectivo, serán realizados siempre bajo la responsabilidad directa del profesor titular. En ningún caso su participación podrá suponer una merma en la atribución de los recursos humanos que correspondan a cada centro.

