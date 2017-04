Sociedad SEMANA SANTA Biscarrués pone en valor sus tradiciones de Semana Santa El Monumento, que podrá visitarse hasta mayo, recupera Viernes y Jueves Santo su antigua función de albergar la Eucaristía

D.A. 14/04/2017 / 16:57

Tweet

HUESCA.- Desde la tarde del Jueves y hasta la Tarde del Viernes Santo, el Monumento de Semana Santa recupera su antigua función sirviendo de capilla para guardar a Jesús sacramentado. En la tarde del Jueves al acabar la celebración eucarística, el párroco depositaba en la arqueta del monumento las formas consagradas. Desde ese momento las mujeres del pueblo de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús hacen vela, de dos en dos, en turnos de media hora para no dejar solo al Santísimo. Estas velas se prolongan hasta el viernes pro la tarde cuando se saca de la arqueta y se reparte la comunión entre los fieles. Tras este rito cristiano algunas personas se acercan a la arqueta donde se ha guardado el Santísimo para poner la cabeza dentro con la creencia de que esto alivia los dolores de cabeza durante el resto del año. Otra tradición recuperada es la llamada a misa el Viernes Santo con el “matracón”, una matraca mayor, colocada en el campanario, ya que no se pueden usar las campanas. A su vez el jueves santo, las niñas rememorando una tradición de los antepasados salieron tras la misa a espantar al demonio por las calles con sus carraclas. Numeroso público ha acudido estos primeros días y se espera que se incremente en la recta final de la Semana Santa. A este público en las visitas guiadas se explica tanto el exterior como el interior de la iglesia, para finalizar por el monumento. El Horario de visitas guiadas es el siguiente: Semana Santa, festivos de abril y hasta el 15 de mayo, por las mañanas de 11 a 13:30 horas y por las tardes, 17 a 20 horas

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.