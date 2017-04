Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN/LIGA 123 Partidazo a la vista en El Alcoraz entre Huesca y Cádiz Duelo con el play-off en juego y para el cual Anquela recupera efectivos

El Huesca tiene la oportunidad de meterse en puestos de play-off de ascenso por primera vez desde la jornada 20 si vence en un encuentro de gala a un Cádiz que llega en quinta posición con dos puntos de ventaja sobre los azulgranas. El encuentro de este sábado se ha fijado a las 20:30 horas. JAVIER GARCÍA SALVATIERRA 14/04/2017 / 17:04

HUESCA.- Un triunfo supondría que el Huesca ascendería al menos un puesto. Los de Anquela son séptimos y tienen el play-off a un punto y el tercer puesto a tres, y llegan en su mejor momento de la temporada. El mágico gol de Samu en Reus para llevarse los tres puntos fue el remate al objetivo de la salvación, ya que supuso alcanzar los 50 puntos, y una semana más el conjunto oscense invita a soñar a su afición con hacer algo grande. Son nueve partidos sin perder y 21 puntos de 27 posibles los que hacen que el Huesca sea uno de los equipos más en forma de la categoría. Números que invitan al optimismo en una Segunda División que, no obstante, hace que los azulgranas sean conscientes de que no hay lugar para la relajación. Y menos ante un rival como el Cádiz, que aunque no llega en un buen momento (tres partidos seguidos sin ganar), ha demostrado ser un equipo peligroso que puede ganar a cualquiera y que cuenta con futbolistas de una calidad indudable. La buena noticia para el Huesca será el regreso de Vadillo, que volverá a tener minutos tras estar totalmente recuperado y entrenar esta semana al mismo nivel que sus compañeros. La duda está en si será titular o saldrá desde el banquillo. En ese caso, partiría de inicio de nuevo David López, aunque Anquela tiene la opción de meter a Alexander González y cambiar de banda a Ferreiro. Samu Sáiz será el enganche y Vínicius Araújo el delantero. Por detrás, Melero y Aguilera, ambos apercibidos (como Alexander y Sergio Herrera), formarán el doble pivote. Akapo regresará al lateral derecho y César Soriano se mantiene en el izquierdo. Los centrales serán en principio Íñigo López y Carlos David, aunque el técnico jienense podría mantener a Jair en el once en detrimento del segundo. Herrera estará bajo palos. Las únicas bajas son los lesionados Camacho y Nagore y el sancionado Brezancic. En el Cádiz, Álvaro Cervera no podrá contar con el líder de su defensa, Aridane Hernández, que fue expulsado la semana pasada ante el Lugo. Su posición la ocupará Servando Sánchez. Otro futbolista importante, en este caso en el ataque, Álvaro García, podría caerse también de la convocatoria, ya que esta semana se ha entrenado al margen por problemas físicos. En su lugar, en caso de no llegar, tendrían la oportunidad de entrar Aitor García, Imaz o Hidalgo. También es duda Dani Güiza y lo mejor para el entrenador cadista es la vuelta de Garrido. Llega a El Alcoraz el cuarto mejor visitante de LaLiga 1,2,3, pero los azulgranas llevan más de dos meses sin caer en su estadio y la afición está volcada con el equipo más que nunca. Como ante el Getafe, se espera un gran ambiente en el feudo oscense.

