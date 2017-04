Deportes BALONMANO - LIGA ASOBAL Bada Huesca quiere continuar con su escalada en Puente Genil Los oscenses afrontan con ambición la recta final de la competición. Puente Genil, un equipo con mucho lanzamiento y una defensa fuerte

JULIO GONZÁLEZ 14/04/2017 / 17:08

HUESCA.- Bada Huesca entra en la recta final de la liga este sábado y busca un triunfo en Puente Genil (18:30 horas) que le promocione o le acerque a los puestos de privilegio. El entrenador del equipo oscense José Nolasco cree que ahora es el momento de mirar la clasificación y ver donde se quiere o se puede estar. Queda por delante un calendario duro, con muchos rivales directos y otros de vitola europea, pero el entrenador está convencido de que Bada depende en buena medida de sí mismo, aunque también influirán otros factores. Valora no estar jugándose la salvación y que los rivales tampoco estén en esa tesitura. De momento, el camino empieza en Puente Genil. Nolasco lo considera un partido de “dificultad máxima” y uno de los rivales directos en la multitudinaria pelea por estar entre los ocho mejores. Bada tampoco descarta estar más arriba y está dispuesto “a lucharlo”, incluso sabedor de que es “un empresa complicada”. Nolasco ve a Bada con la opción de hacer cosas interesantes en este tramo final de la liga, además de estar clasificado para la fase final de la Copa del Rey. Cree que el equipo es muy competitivo cuando está metido en los partidos y que así tiene opción de ganar en cualquier cancha. Para mañana le preocupa el modo de afrontar el ambiente en la cancha de Puente Genil. Advierte de que se van a encontrar con una pista que presiona. E insiste en la necesidad de salir muy metido y no cometer errores que se pagarían. Cree que lo ideal para desactivar ese factor sería “hacer muy buen partido e ir por delante en el marcador” Nolasco confía especialmente en el “potencial defensivo” del equipo, que es lo que le está dando carácter y solidez para sacar adelante los partidos. Reconoce que en ataque a Bada le cuesta meter goles, que no generar situaciones buenas de lanzamiento, algo que logra con cierta continuidad, aunque a ratos se topa con los porteros de forma repetida. “Hay que ser eficaces en defensa, que les cueste meter goles, salir en contraataque y en las ocasiones que tengamos, meterlas. Si tenemos eso, tendremos muchas opciones de ganar”, dice sobre el juego ideal de Bada. Nolasco considera a Puente Genil un equipo fuerte en todos los aspectos y especialmente por la variedad y calidad de su primera línea y la fortaleza defensiva en la zona central. UN ATAQUE "CON MUCHA PÓLVORA" El ataque pontano se apoya en buena medida en la “pólvora” en el lanzamiento exterior que le dan Rudovic, Josic y Chispi, a los que equilibran los centrales Nacho Moya, y Mario Porras o el otro lateral, el japonés Mekaru. Rudovic es un jugador especialmente dañino por su capacidad de lanzar desde 11 metros, sin apenas necesidad de haber generado juego. Es un jugador difícil de defender porque obliga a salir mucho, pero esa también genera espacios en 6 metros para el pivote. Saber frenarle será un aspecto fundamental. Ante una defensa muy fuerte, que emplea al especialista Revin y a jugadores grandes como Roduvic, Chispi o Almeida, Nolasco apuesta por “dar mucha movilidad” al juego. Quiere evitar el bote y el inicio desde parado y pretende que el balón se muea mucho y que los defensores tengan que ir detrás de los atacantes. Bada tendrá disponibles a todos los jugadores de la plantilla, con excepción del Dijá, cuya reaparición es inminente.

