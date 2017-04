Sociedad SEMANA SANTA Devoción y arte en la procesión del Santo Entierro de Huesca Pasos y cofradías recorren el centro de la ciudad durante casi cuatro horas. Conato de incendio en el paso de La Enclavación que no pasó a mayores.

La procesión general del Santo Entierro cerraba los actos del Viernes Santo en Huesca con sus veinte grupos escultóricos. El desfile religioso recorría las calles del centro de la capital oscense durante casi cuatro horas con la participación de cofradías, agrupación de soldados romanos, los personajes del antiguo testamento que abren el cortejo religioso, sibilas y coro de niños y niñas hebreos, portadores de pasos y de enseres procesionales (las cruces de las siete palabras o la cruz que antecede a la procesión y la anuncia) o la Banda de Música de Huesca. D.A. 14/04/2017 / 23:26

HUESCA.- En la procesión se produjo un incidente cuando se produjo un conato de incendio en el paso de La Enclavación, al que acompaña la Cofradía de Santiago, al parecer por un problema en la instalación eléctrica que da luz al paso de Felipe Coscolla. El fuego fue apagado de forma inmediata por agentes de la Policía Local y el paso continuó la procesión ya sin iluminación.

Como notas curiosas, cabe decir que cada participante había caminado por las calles de Huesca entre dos horas y cinco y dos horas y diez y que para cada espectador, el discurrir de la procesión se prolongaba durante hora y tres cuartos. No había este año escuadra militar -tras el cierre del cuartel Sancho Ramírez- y la guardia de honor del Cristo Yacente correspondió a una escuadra de la Guardia Civil. Se sumaron a la procesión concejales del grupo del Partido Popular, con las bandas rojas que les acreditan como ediles. En el grupo de autoridades figuraban la subdelegada del Gobierno, María Teresa Lacruz, y mandos de la Guardia Civil, la Comisaría de Policía y la Subdelegación de Gobierno. Por parte eclesiásticas, presidía la procesión el vicario general, Nicolás López, que marchaba junto a la delegada de Cofradías del Obispado, Nieves Susín, y la mayordomo primera de la Archicofrafía de la Vera Cruz, entidad que organiza la procesión, Loren Laírla. En la tónica general que ha caracterizado la Semana Santa de este año, la procesión era seguida en las calles por mucho público. Partía a las 19 horas de la iglesia de Santo Domingo y se recogía a las 22:50 en el mismo templo, con la salida de los soldados romanos que habían hecho escolta al Cristo Yacente en su regreso al terminar el recorrido. En el acto de cierre de la procesión se rezó un responso en el interior del templo a cargo del párroco, Fernando Altemir, y cantaron por última vez en la tarde las sibilas.

Para portadores de pasos y miembros de la Vera Cruz todavía seguía la tarea, para devolver a los almacenes los pasos, que habían quedado ordenados en la plaza de Santo Domingo a la espera del final de la procesión. Continuaba también la procesión para la cofradía del Santo Cristo de la Esperanza, que prolongaba el acompañamiento de su paso hasta la parroquia del Perpetuo Socorro. Quedaba pasadas las once de la noche la laboriosa recogida de los pasos ocupaba tiempo, en un proceso que rehacía la salida de las imágenes que habían sido expuestas previamente a la procesión en el paseo de Ramón y Cajal. La tarde había resultado propicia para que numerosas personas pudiera admirar las tallas más significativas o de más calidad artística de la Semana Santa oscense. Durante la mañana de este sábado, el Cristo Yacente permanecerá expuesto en la iglesia de Santo Domingo para veneración de los fieles. Por la noche, en las iglesias tendrá lugar la celebración de la Vigilia de Pascua.

El ciclo de procesiones se cierra el domingo, a las 11 horas con salida desde la parroquia de Santo Domingo y San Martín del Cristo Resucitado

