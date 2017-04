España LLEGADA DE IRREGULARES Heridos por quemaduras 6 de los 11 inmigrantes llegados en una patera a Cartagena Trasladadas a Barbate a 62 personas, diez menores, y rescatadas otras 52 en el Mar de Alborán

EFE 15/04/2017 / 10:57

MURCIA.- Sanitarios de Cruz Roja y del Servicio Murciano de Salud han atendido a primera hora de hoy a seis de los once inmigrantes argelinos que iban en una patera remolcada por Salvamento Marítimo al puerto de Cartagena (Murcia) de quemaduras causadas por contacto de gasóleo mezclado con agua marina. Según fuentes de esa oenegé y de la Dirección General de Emergencias y Seguridad Ciudadana del Gobierno murciano, uno de los inmigrantes tenía una pierna quemada por esa reacción química y ha sido trasladado al hospital local Santa Lucía. De los once ocupantes de la patera, llevada por la embarcación "Salvamar Mimosa" a puerto, adonde ha arribado sobre las 6:30 horas, tres son menores de edad, uno de los cuales presentaba quemaduras. Además, uno de los adultos es diabético y también ha sido llevado al hospital para ser sometido a un control. Con estas once personas, ya son 41 los inmigrantes argelinos interceptados poco antes de su llegada en cuatro pateras a la costa murciana desde la noche del pasado miércoles, de los que once son menores de edad. OTROS RESCATES Un total de 62 personas, al menos diez de ellas menores de edad, han sido trasladadas al puerto de Barbate (Cádiz) tras ser rescatadas de una patera localizada por la 'Salvamar Gadir' de Salvamento Marítimo en la madrugada de este sábado a milla y media al sur del Faro de Trafalgar. Según ha informado a Europa Press un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Fomento, sobre las 00,30 horas el centro de Salvamento Marítimo en Tarifa ha recibido un aviso de la Guardia Civil alertando de la existencia de una posible patera en las inmediaciones del Cabo de Trafalgar. Por ello, Salvamento Marítimo ha iniciado un dispositivo de rescate con la 'Gadir' que, gracias a la información que iba facilitando el Instituto Armado mediante el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), ha localizado a la embarcación para luego proceder al rescate y traslado a la localidad barbateña de unos 62 varones de origen magrebí. El desembarco se produjo en torno a las 2,30 horas, tal y como ha señalado la referida fuente. De otro lado, el servicio coordinado de Emergencias 112 Andalucía ha indicado que sobre las 1,40 horas se ha recibido una llamada del centro zonal de Salvamento Marítimo en Tarifa para que se coordinara la activación del operativo de acogida a las personas rescatadas en el puerto de Barbate. Por ello, el teléfono único de emergencias ha movilizado, de inmediato, a la Guardia Civil y al Equipo de Respuesta Inmediata de la Cruz Roja. Y un total de 52 personas, entre las cuales figuran once mujeres, han arribado en la madrugada este sábado al puerto granadino de Motril tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo de una patera en el Mar de Alborán. Según ha informado a Europa Press un portavoz del organismo adscrito al Ministerio de Fomento, sobre las 00,45 horas llegaron a Motril las 52 personas, todas ellas de origen subsahariano, en aparente buen estado de salud. La embarcación en la que viajaban fue localizada este pasado viernes por el helicóptero Helimer 219 a 20 millas al noroeste de la isla de Alborán. Posteriormente, la embarcación 'Salvamar Hamal' realizó el rescate y el traslado de sus ocupantes.

