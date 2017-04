Sociedad ESTUDIO El Cita participa en una investigación internacional en la Antártida Se quiere analizar in situ el aumento de la temperatura global en vegetación.

EFE 15/04/2017 / 10:42

ZARAGOZA.- El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (Cita) colabora en un proyecto internacional que lidera la Universidad de Concepción en Chile y en el que también colabora la Universidad de les Illes Balears. "Efecto del calentamiento sobre las propiedades hidráulicas de plantas antárticas", es el nombre del estudio que se inició en 2016 y que finalizará en agosto de 2019 gracias a la financiación del gobierno chileno, explica el ejecutivo aragonés en una nota informativa. El investigador de la Unidad de Recursos Forestales del Cita, Domingo Sancho Knapik, realizará una estancia a principios de 2018 en la base antártica que tiene el gobierno chileno para estudiar in situ cómo afecta el aumento de la temperatura global a la vegetación antártica. Su trabajo se centrará en analizar la morfología, anatomía y propiedades hidráulicas de las hojas, tallo y raíz en dos especies herbáceas antárticas bajo condiciones naturales de campo y de calentamiento. También trabajará para determinar el efecto del calentamiento sobre la resistencia a la cavitación de dichas plantas, Colobanthus quitensis y Deschampsia antarctica, así como su relación con los parámetros morfo-anatómicos. El investigador del Cita, previo viaje a la Antártida, realizará este verano una visita a la Universidad de Concepción con el fin de preparar los experimentos y conocer al equipo con el que colaborará. Las propiedades hidráulicas básicamente ayudan a entender como la planta es capaz de movilizar el agua a través de sus tejidos y la capacidad que tiene para resistir y funcionar a bajos niveles de este recurso, es decir, su habilidad para sobrevivir en condiciones de déficit hídrico. Los resultados de este estudio podrían ayudar a pronosticar los cambios que otras especies, de latitudes más bajas, puedan experimentar en el futuro.



