Magia Huesca busca una victoria que podría valer la permanencia

Los oscenses visitan una pista muy difícil y a un equipo que lucha por el ascenso pero con ambición y ganas.

Magia Huesca disputa este domingo la antepenúltima jornada de liga en la pista del Inmobiliaria San Pablo Burgos, y lo hace sabiendo que una victoria, según otros resultados, podría darle la permanencia matemática. Esa posibilidad sin duda tiene que ser el principal acicate para los de Guillermo Arenas. ALFONSO HERRÁN 15/04/2017 / 22:04

HUESCA.- Eso sí, si complicado era la semana pasada vencer en casa al líder, Gipuzkoa, este partido desde luego que no le va a la zaga. Los burgaleses luchan por la primera plaza y son un equipo con una plantilla muy potente, con los retoques que ha tenido durante el curso, y que además juega en casa. Sin ir más lejos, la semana pasada Calzados Robusta se llevó cien puntos de esa pista, y eso que no hizo un mal partido. Jugadores como Vega, Toncinic, García Navea o el ex peñista Huskic dan mucho al juego interior, y por fuera tienen anotación en todos los puestos con Martínez, López, Barrera o Lee.

Por tanto, empresa difícil, pero con esa motivación que ha supuesto el buen juego y sobre todo los buenos resultados que han ido llegando durante las últimas semanas. Si bien hoy por hoy el equipo está dando mucha mejor cara en casa que fuera, donde todavía cuesta mucho sacar los partidos, el precedente no puede ser mejor con la trascendental victoria en Logroño. Por tanto, el juego en equipo, una defensa agresiva y la continuidad en el juego, sin baches que puedan marcar, deben ser las claves por las que llevar el partido para optar al triunfo. MEJORAR DE CARA AL ARO RIVAL Y SER REGULARES El técnico tiene a Simovic tocado, aunque se espera que esté, y también que tanto Petrovic como Álvaro Sanz puedan estar para dar algún relevo de refresco, sobre todo el primero, un jugador que llegó para aportar mucho y que de momento se está quedando en casi nada. El técnico del equipo decía esta semana sobre el partido que lo primero es que su equipo crea en que puede ganar, y también, ante un equipo que anota con facilidad, hablaba de que se deben mejorar las prestaciones ofensivas si se quieren tener esas opciones reales de victoria. Y señalaba que será importante evitar que sea Burgos el que marque el ritmo de juego, más lento, y que habrá que buscar esa regularidad, el ser competitivos cuarenta minutos. En cuanto a las cábalas de la permanencia, se podría conseguir de manera matemática si los peñistas ganan en Burgos, si Calzados Robusta pierde en casa ante Cáceres y si tanto Prat, en Marín, como el Barcelona B, en casa ante Lleida, logran la victoria. Muchos resultados, y alguno de ellos desde luego difícil, pero que podrían darse y supondrían lograr el objetivo con dos jornadas de antelación. Si no es así, habrá que seguir luchando en los dos últimos partidos.