El cauce del río Isuela, obstruido en varios puntos

La vegetación ha invadido la mayor parte de los sotos.

D. A. 16/04/2017

HUESCA.- Cada día, decenas de oscenses pasean por el sendero que va del puente de San Miguel a las Fuentes de Marcelo, junto al Isuela, donde meses atrás se hicieron importantes trabajos de desbrozo y se instalaron plataformas de madera para cruzar el río, lo que fue muy valorado por los que frecuentan la zona. No obstante, no son pocos los que piden que se limpien de vegetación los sotos que décadas atrás eran punto de encuentro de muchos vecinos de la capital oscense, que incluso se bañaban en las badinas que cada verano hacían grupos de voluntarios. Y no se acaba de entender que pasen los meses y sigan en el río montones de troncos y ramas que obstruyen el cauce y afean el paisaje. Mientras tanto, el Concejo sigue mejorando la zona más próxima a dicho puente, con nuevas plantaciones.