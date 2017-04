DOMINICAL FOLCLORE Marta Aranda Pascual: "La jota es mi vida y, cuando canto, se me estremece la piel" La cantadora de Monzón anima a los jóvenes a que empujen para que no se pierdan las señas de identidad.

Por ANTONIO MARTÍNEZ 16/04/2017

Marta Aranda Pascual, cuando por las mañanas canta jotas en casa mientras hace las faenas, entona con las ventanas abiertas, se lo piden las vecinas, y las complace orgullosa, igual que a ella misma y a su hija de corta edad. Por las ventanas abiertas de su casa salen La Fiera, S"ha feito de nuey, Juicio Oral... Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

