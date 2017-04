Antonia Piedrafita Ferrer. Esta oscense, con décadas de "pelea" en Huesca, cree que las instituciones "no han hecho lo que tenían que hacer" con, por ejemplo, los desahucios y su barrio, el Perpetuo Socorro.

Por Jorge Naya 16/04/2017

La vida de Antonia Piedrafita Ferrer (Huesca, 1944) está marcada, desde hace décadas, por la reivindicación y -como le gusta decir- la "pelea" en diferentes campos, siempre en la capital oscense. Dejó el colegio a los 14 años y comenzó una vida laboral que duró unos 40 años, de los que seis se los pasó entre telas: cuatro en Utesa, "de donde me fui porque me pareció una injusticia que no me dieran un permiso que pedí", y dos más en Textil Bretón, de donde salió porque "hubo recorte de empleo y como era de las últimas en entrar a trabajar, me tocó despido". Entonces -recuerda- "no se cobraba del paro y me busqué la vida; iba a aprender a coser por la mañana y hacía faenas por alguna casa...". Así pasó un par de años más, hasta que entró a trabajar de dependienta en el Supermax de la entonces calle Primo de Rivera (hoy de Miguel Servet). Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.