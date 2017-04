Deportes BALONCESTO - LEB ORO El Magia pierde en Burgos (86-78) Tendrá que seguir peleando por la permanencia

El Magia Huesca ha perdido en Burgos por 86-78 y tendrá que seguir peleando por la permanencia en las dos últimas jornadas de liga, después de que su rival por la salvación, el Calzados Robusta ganara y le igualara en número de triunfos. Los oscenses mantienen la ventaja des basketaverage particular. JULIO GONZÁLEZ 16/04/2017 / 21:11

Tweet

HUESCA.- Los peñistas fueron a remolque casi todo el duelo, aunque nunca se dieron por vencidos y a base de empuje, entrega y acierto puntual, especialmente desde la línea de tres, consiguieron mantenerse en el choque. En el tramo final se acercaron a tres puntos de los locales y abrieron una ventana a una posible remontada, pero no la lograron concretar frente a un rival que metió los tiros libres postreros.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.