Cultura Pinturas de Julieta "Always" se exponen en Gerona Parte de las obras de la barbastrense se exhiben en Las Bernardas de Salt. La artista comparte sala en este antiguo convento con Josefa Tolrá.

Julia Aguilar, Julieta "Always" (Barbastro, 1899-1979), nunca pisó un convento aunque residió en dependencias del antiguo Hospital de San Julián y falleció en la casa-residencia de las Hermanitas. Ahora, 38 años después de su muerte, una selección de sus obras se expone por primera vez en el antiguo convento de Las Bernardas de Salt (Gerona) donde comparte sala (antiguo refertorio monacal) con obras de Josefa Tolrá (Cambrils, 1880-1959), con el título Art des de l"altre costat. ÁNGEL HUGUET 17/04/2017

