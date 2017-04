Huesca SEMANA SANTA La provincia de Huesca registra una ocupación media de entre el 80 y el 90% Roberto Pac lamenta que este aumento de estancia no haya ido paralelo al consumo.

EUROPA PRESS 17/04/2017 / 14:39

HUESCA.- La provincia de Huesca ha registrado esta Semana Santa una ocupación media de entre el 80 y el 90 por ciento, lo que supone un 6 por ciento más que el nivel medio de ocupación registrado el año pasado durante estas mismas fechas.

Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, el nivel medio de ocupación se ha cifrado entre un 80 y un 90 por ciento y en los días centrales de Semana Santa se ha llegado al cien por cien en muchos puntos de la provincia. El presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Roberto Pac, ha señalado que en esta época del año llegan visitantes a casi toda la provincia, aunque algunos destinos se llenan antes que otros. "Los principales destinos turísticos se llenan en primer lugar, pero en Semana Santa llega gente por todos los lados porque vienen a ver a sus familiares, llegan a sus pueblos, van a un destino que no conocen o repiten", ha comentado. En algunas Comunidades autónomas este Lunes de Pascua es fiesta por lo que es una jornada de retorno y aumenta el trabajo en los establecimientos de carretera. Con estos datos sobre la mesa, Pac ha hablado de una Semana Santa muy satisfactoria e histórica. "Me atrevo a decir que ha sido una Semana Santa histórica después de haber vivido una crisis económica durante los últimos diez años, hay que hablar de satisfacción porque los datos son muy buenos", ha dicho. A pesar de ello, el presidente de este colectivo ha significado que el aumento de la ocupación no va paralelo al consumo.

