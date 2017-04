Mundo CONSULTA CONSTITUCIONAL Osce afirma que el referéndum turco no cumplió con los estándares democráticos Los observadores, a los que se unen agentes del Consejo europeo, denuncian la "falta de imparcialidad" en la campaña

EFE 17/04/2017 / 16:18

Tweet

ANKARA.- El referéndum constitucional celebrado el domingo en Turquía no cumplió con los estándares democráticos, debido sobre todo a la "falta de imparcialidad" en la campaña, afirmaron hoy los observadores de la Osce y del Consejo de Europa. "El campo de juego no estaba nivelado", dijo la jefa de la misión de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (Osce), Tana de Zulueta. "En general, el referendo no cumplió con las normas del Consejo de Europa", advirtió por su parte Cezar Florin Preda, líder del equipo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sin embargo, los portavoces de la misión, que emitirá su informe final dentro de ocho semanas, rehusaron pronunciarse sobre si el resultado debe considerarse válido o no. "Está fuera de nuestro mandato decir cuál podría haber sido el resultado sin los defectos observados. Eso lo deberá juzgar la historia", señaló De Zulueta. La experta no quiso evaluar el anuncio de la oposición de impugnar los resultados por la supuesta presencia de 2,5 millones de votos sospechosos, carentes del preceptivo sello de la mesa electoral, que la Junta Suprema Electoral turca decidió dar por válidos una vez empezado el recuento. "Esa decisión, tomada en ese momento, sí ha socavado una importante medida de protección y está en contradicción con la ley. No hemos tenido oportunidad de reunirnos con la Junta Electoral para hablar sobre este tema", indicó la jefa de la misión. Florin Preda, por su parte, lamentó que la ley turca no prevé la presencia de observadores internacionales y no permite a organizaciones cívicas turcas vigilar el proceso, limitando esta función a representantes de los partidos. Afirmó que "durante la jornada electoral no hubo mayores problemas, salvo en algunas regiones", sin dar más detalles. "Nunca debería socavarse el Estado de derecho mediante el estado de emergencia", agregó, en alusión a las medidas que rigen bajo el estado de excepción vigente en Turquía desde julio pasado, a raíz del fallido golpe militar. También De Zulueta alertó de que "el estado de emergencia vigente restringió aún más la libertad de asamblea y de expresión" durante la campaña. La jefa de misión de la Osce criticó asimismo que la Junta Suprema Electoral derogase, antes de empezar la campaña, la norma que obligaba a los medios de comunicación a dar un tratamiento imparcial a las diferentes opciones políticas. "La campaña por el 'sí' dominaba en los medios de comunicación" y "el Estado no ha tomado medidas para garantizar el acceso de los ciudadanos a información imparcial sobre el referéndum", recalcó De Zulueta. El comunicado emitido por la misión también subraya que se observó "el mal uso de recursos estatales y la obstrucción de eventos de la campaña del 'no'", a menudo mediante "agresiones violentas e intervenciones policiales". Critica también que algunos altos cargos del Gobierno "equiparaban a los defensores del 'no' con simpatizantes de terroristas". La misión conjunta de la Oscey el Consejo de Europa, integrada por 63 observadores de veintiséis países, permanecerá en Turquía hasta el sábado.

Enviar Imprimir Enviar a:

Noticias relacionadas El principal partido opositor turco pide la anulación del referéndum

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.