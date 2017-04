Huesca SUCESOS Sofocado un incendio en la nave de muebles de Cáritas en el polígono Sepes Las llamas se han producido en un momento en el que no había ningún trabajador en las instalaciones

D.A. 17/04/2017 / 17:39

Tweet

HUESCA.- Bomberos del parque de Huesca han sofocado este mediodía el incendio provocado en la nave de Cáritas en la calle Siderurgia del polígono industrial Sepes de la capital altoaragonesa y que la oenegé utiliza para la restauración y almacenaje de muebles. En el siniestro no se han producido daños personales, ya que a la hora del mismo no quedaba personal en la planta. Como han explicado fuentes del Ayuntamiento de Huesca, el aviso se ha producido en torno a las 15.05 horas, a causa de la gran cantidad de humo que se ha registrado en la nave. Las llamas, que ya han sido extinguidas, han producido también una gran carga térmica en el interior del inmueble, a causa de los materiales que allí se almacenan, lo que ha obligado a los agentes del cuerpo oscense a realizar labores de ventilación y refresco de las instalaciones. El humo, señalan dichas fuentes, ha pasado a las naves aledañas, sin causar daños de importancia. La nave, además, presenta daños en la estructura, aunque no se encuentra en peligro. Como han señalado, por otra parte, fuentes de Cáritas, se desconocen todavía las causas del suceso y no se han cuantificado todavía los daños registrados. La actividad en la planta quedará también interrumpida en las próximas horas hasta que se puedan esclarecerse los hechos. "El susto ha sido grande, pero por suerte, podemos decir que no ha habido daños personales", señalaron dichas fuentes.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.