Aragón SUCESO Un espectacular desprendimiento se lleva varias casas por delante en Alcañiz Las rocas han atravesado incluso la carretera y se han precipitado al otro lado.

EFE 18/04/2017 / 10:03

TERUEL.- Un espectacular corrimiento de tierras en el cabezo Pui Pinos de la ciudad turolense de Alcañiz se ha llevado por delante la pasada madrugada al menos cinco edificaciones de la Ronda de Teruel de esta localidad. El desprendimiento ha atravesado incluso la carretera y se ha precipitado al otro lado en el que no hay ninguna edificación, aunque sí hay una caída de varios metros. A pesar del derrumbe de varias casas "en principio" no se han producido desgracias personales aunque se sigue trabajando sobre el terreno, según han informado fuentes municipales. Efectivos del cuerpo de bomberos, junto con la policía local y miembros de protección civil están trabajando en la zona en lo que era el paso de la antigua N-232 en su travesía por Alcañiz. Desde el despacho del arquitecto José Ángel Gil, han manifestado a EFE la extrañeza de que este desplazamiento no esté asociado a una época de precipitaciones, aunque han emplazado al posterior estudio del terreno para conocer sus causas definitivas.

