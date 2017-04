España LLEGADA DE INMIGRANTES Rescatados 28 subsaharianos, once de ellos menores, al sur de Gran Canaria En la embarcación también viajaban dieciséis varones adultos y una mujer.

EFE 18/04/2017 / 10:14

Tweet

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- Efectivos de Salvamento Marítimo han trasladado hoy a Gran Canaria a los 28 ocupantes de una patera, once de ellos menores, que habían sido rescatados cuando estaban al sur de la isla, han informado a Efe fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno canario.

La embarcación de Salvamento Marítimo llegó al puerto de Arguineguín en torno a las 03.30 horas y en ella viajaban dieciséis varones adultos, una mujer adulta y once menores de edad, y una de las personas adultas ha sido trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín porque presentaba un cuadro de hipoglucemia. Los inmigrantes, de origen magrebí, fueron atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario, que trasladó a tres adultos al centro de salud de Arguineguín por patologías diversas. También han participado en el rescate efectivos de Guardia Civil, Policía Local de Mogán, Policía Nacional y Cruz Roja.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.