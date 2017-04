Comarcas SOMONTANO Barbastro, fuera del plan de banda ancha de DGA y DPH Los empresarios del polígono demandan la fibra óptica.

ÁNGEL HUGUET 18/04/2017

Tweet

BARBASTRO.- El desarrollo conjunto del Plan "Todos-Banda Ancha Aragón", que se lleva a cabo por convenio del Gobierno de Aragón y las tres diputaciones en más de 900 localidades desatendidas, no afecta a Barbastro y, por tanto, al polígono industrial, porque la ciudad está fuera de las denominadas "zonas blancas" designadas por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que se incluyen en el ámbito de las actuaciones de la DPH y no en zonas donde la oferta comercial está implantada. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.