Mundo EEUU insta a Corea del Norte a que no le "ponga a prueba" El vicepresidente Mike Pence advirtió a Pyongyang sobre los ensayos nucleares anunciados.

OTR/PRESS 18/04/2017

Tweet

MADRID.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de visita en Corea del Sur, aseguró ayer que "Corea del Norte haría mejor en no poner a prueba la determinación de Trump" ante los programas nucleares y armamentísticos del régimen de Kim Jong Un. El presidente de Estados Unidos y sus aliados dejaron así claro que no tolerarán más avances nucleares y armamentísticos en Corea del Norte. La escalada de tensión en la península de Corea supone una nueva crisis de los misiles que parece vivirse a cámara lenta. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.