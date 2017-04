España PROCESO DE PRIMARIAS El equipo de Pedro Sánchez acusa a Patxi López de no tener proyecto José Luis Abalos y Adriana Lastra han registrado en su precandidatura esta mañana.

EFE 18/04/2017 / 12:30

Tweet

MADRID.- Los coordinadores de la campaña de Pedro Sánchez, que hoy han presentado su precandidatura a la Secretaría General del PSOE, han acusado a Patxi López de no tener proyecto para el partido y han subrayado que en las primarias se votan solo dos modelos, el de Sánchez y el de Susana Díaz. José Luis Abalos y Adriana Lastra han registrado esta mañana en la sede del PSOE la precandidatura de Sánchez, y han coincidido en subrayar que ésta es una carrera a dos entre su candidato y la presidenta andaluza. Abalos ha señalado así que Patxi López pone el énfasis de su candidatura en el "problema interno" de los socialistas, vendiendo la necesidad de unidad y de que unos y otros se lleven bien, "pero no hay un proyecto político" detrás de su candidatura. Lo importante, ha insistido, es que los militantes socialistas elijan qué proyecto quieren para el PSOE, mientras que Lastra ha señalado que el 21 de mayo se vota el modelo "claramente de izquierdas" que representa Sánchez o el que defiende Susana Díaz y que ha dejado al partido, tras la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, "en tierra de nadie". Los coordinadores han coincidido en subrayar que hoy es un día "muy importante" para la candidatura de Sánchez, tras unos meses de "muchísimas incertidumbres y muchísimos problemas" en los que han reclamado constantemente a la gestora la celebración de primarias y congreso. Tras "ganar" la "primera batalla", ha dicho Ábalos, ganarán la segunda.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.