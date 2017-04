Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN "Seguimos en la pelea" Carlos David recordó que el Huesca continúa con claras opciones de entrar al play-off. "Si no se nos van puntos contra los rivales directos, podemos luchar hasta el final", dijo.

Carlos David Moreno afirmó tras el entrenamiento de ayer que el Huesca debe sacar el mayor número de puntos posibles en los ocho partidos que quedan y aprovechar los enfrentamientos directos que restan para, al menos, sumar y no perder distancia con los rivales en la lucha por el play-off. El extremeño también destacó que el próximo rival, el Oviedo, es un equipo muy fuerte en casa pero recordó que los azulgranas también están haciendo buenos números a domicilio. JAVIER GARCÍA SALVATIERRA 18/04/2017

