Huesca EDUCACIÓN La Amypa del Pío XII de Huesca critica la “segregación escolar” que sufre el centro “desde hace años” Representantes de la asociación de padres han intervenido esta mañana en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas

Noelia Ferrer y Adela Laliena han expuesto ante los parlamentarios su visión sobre “el reiterado incumplimiento de la legislación que regula el equilibrio del alumnado ACNEAE entre todos los centros escolares, vulnerando por tanto el derecho a la educación en condiciones de igualdad” D.A. 18/04/2017 / 14:23

HUESCA.- Las representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Pío XII de Huesca Noelia Ferrer y Adela Laliena han intervenido esta mañana en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes para exponer ante los parlamentarios su visión sobre "el reiterado incumplimiento de la legislación que regula el equilibrio del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo(acneae) entre todos los centros escolares, vulnerando por tanto el derecho a la educación en condiciones de igualdad". Ferrer y Laliena han denunciado que el centro sufre "segregación escolar desde hace años" y que el derecho a la igualdad "está siendo vulnerado". "Nuestro centro es un centro es desventaja porque se están incumpliendo los artículos de la actual ley educativa que obligan a la administración a garantizar la equilibrada implantación de estos alumnos, por lo que pedimos que se establezca un adecuado mecanismo de distribución, pues esta situación está afectando a todos los alumnos del centro, a sus profesores y a todo el barrio, cuyos habitantes ven como su colegio no representa su composición poblacional", ha expuesto Ferrer. Las representantes de la Amypa han criticado "que se siga primando la libertad de elección de centro frente a la lucha por evitar la segregación", y que a pesar de los "esfuerzos" de la comunidad educativa del Pío XII, las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón "no se adecuaban" a sus necesidades, "por lo que no tuvimos otro camino que el judicial", en referencia al proceso que han llevado a cabo frente al Ejecutivo autonómico. Asimismo, han subrayado que los convenios firmados al respecto con los ayuntamientos "son importantes para identificar posibles familias cuyos hijos puedan necesitar apoyo educativo, pero los vemos insuficientes y consideramos que otros organismos deberían participar en ellos". Por su parte, Laliena ha indicado que otros de los principales problemas del colegio consisten en que "no se ha respetado el criterio de proximidad", así como la "irregular zonificación" o la "sobre ofertación de plazas". "Con todas estas circunstancias vemos que existen centros con un porcentaje muy bajo de Acneaes en Huesca, ciudad que se divide en tres redes, una pública, otra concertada y otra asistencial integrada por el Pío XII, un centro en desventaja por los incumplimientos legales que se han producido", ha explicado la portavoz de la Amypa.

