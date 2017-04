Huesca INFRAESTRUCTURAS Aprobado el expediente para las obras de reurbanización del cementerio La Junta de Gobierno Local ha acordado además una sanción a la empresa contratista de la plaza de toros

HUESCA.- La Junta de Gobierno Local, reunida este martes en sesión ordinaria, ha aprobado el inicio del expediente de contratación de las obras de urbanización del Cementerio municipal y de construcción de 108 nichos en la primera fase de la ampliación prevista en este espacio, por un importe de 351.263 euros. Como informan fuentes municipales, la actuación contempla la creación de una zona de recepción para dignificar la entrada posterior del cementerio, la construcción del bloque de 108 nichos, la adecuación de un segundo espacio para la construcción de otro bloque doble de 216 nichos, la preparación de la red de servicios para la futura ampliación y el saneamiento y recogida de aguas para facilitar la gestión y mantenimiento del cementerio. Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado imponer una sanción de 1.500 euros a la empresa contratista de la plaza de toros de Huesca por el incumplimiento del pago del precio del contrato de gestión integral de esta instalación; y otra por el mismo importe por la falta de abono de los costes de facturación de los suministros de energía eléctrica y de agua, ambos referidos al año 2016. La empresa adeuda al Ayuntamiento de Huesca un total 52.180,70 euros por estos conceptos. Además, se ha acordado la apertura de expediente por la falta de liquidación del 2% de la recaudación obtenida en los espectáculos no taurinos, tal y como establece el contrato. Por otra parte, se ha dado cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que desestima el recurso de apelación presentado en segunda instancia por cuatro agentes de la Policía Local cesados por el Ayuntamiento de Huesca en cumplimiento de sentencia judicial, al haberse anulado la ampliación de plazas de la convocatoria de las pruebas selectivas en las que obtuvieron su plaza. Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA señala que "el Juzgado dio la orden correspondiente de cumplimiento y ésta fue acatada correctamente por el Ayuntamiento de Huesca", que se limitó a ejecutar finalmente lo judicialmente ordenado. Añade que "la consecuencia no podía ser otra, en ejecución de la mencionada sentencia de 22 de septiembre de 2008, que la dispuesta por los Decretos de Alcaldía impugnados ejecutando la sentencia en sus propios términos" y que ordenaba el cese de los policías. Por último la Junta de Gobierno Local, ha aprobado dos licencias urbanísticas para 24 viviendas colectivas y una unifamiliar, así como otra autorización para construir una rampa en una comunidad de la calle Tenerías.

