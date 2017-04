España ACCIDENTES DE TRÁFICO La Semana Santa se salda con 29 muertos en carretera, 12 menos que en 2016 En Aragón se registraron dos fallecidos, frente a las dos campañas anteriores, en las que no hubo ninguno.

EFE 18/04/2017 / 16:48

MADRID.- Veintinueve personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico mortales registrados en las carreteras españolas durante la Semana Santa, 12 muertos menos que en el mismo período vacacional del año pasado, según ha informado la Dirección General de Tráfico. Aragón, sin embargo, ha sido una de las comunidades autónomas en las que ha aumentado el número de fallecidos: dos en total, cuando el año pasado y el anterior no se registraron víctimas mortales. El balance incluye datos provisionales de personas fallecidas en las 24 horas siguientes a los accidentes ocurridos desde que el viernes 7 de abril a las 15.00 horas comenzara el dispositivo especial de tráfico de Semana Santa que finalizó a las 24 horas de ayer lunes 17. Un período en el que se han producido 15,2 millones de desplazamientos, un millón más que el pasado año, y en el que ha habido un accidente mortal más que entonces. Sin embargo, la Semana Santa de 2016 estuvo marcada por el trágico siniestro del autobús en el que murieron 13 estudiantes erasmus en Tarragona. En cualquier caso, se trata de la segunda cifra más baja computada desde 1993, solo mejorada por los 24 fallecidos del año 2013. El balance de tráfico revela que, a pesar de las continuas campañas sobre los sistemas de sujeción y seguridad, de los dieciséis fallecidos que viajaban en turismos o furgonetas, seis no llevaban puesto el cinturón; mientras que de los cuatro ciclistas fallecidos, uno iba sin casco. Catorce víctimas iban en turismo, la misma cifra que el año anterior; siete en motocicleta, una más que en la Semana Santa de 2016; cuatro en bicicleta, tres más que en 2016, y dos eran peatones, la mitad que el año anterior. Las carreteras convencionales han sido una vez más las más peligrosas, hasta el punto de que en ellas han muerto 26 de los 29 fallecidos esta Semana Santa. La salida de vía sigue siendo el tipo de accidente más frecuente, con 13 fallecidos. En colisiones frontales han muerto 5 personas, cifra idéntica a la del año pasado y 2 han fallecido atropelladas. Por tramo horario, en el que más accidentes mortales han ocurrido ha sido entre las 07:00 y las 20:00 horas con 23 fallecidos. Desde las 20:00 horas a las 06:59 fallecieron 6 personas. No ha muerto ningún menor de 14 años ni mayor de 75. El grupo de edad con mayor número de fallecidos ha sido el de 45 a 54 años, con 7 víctimas; seguido del grupo de 55 a 64 años, con 6, y del de 35 a 44, con 5. Por comunidades autónomas, han aumentado las víctimas en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. No se han registrado fallecimientos en Canarias, Murcia y Navarra. El incremento en los desplazamientos (un 7,2 % más) supone el cuarto consecutivo en este período vacacional y hace que se sitúen en niveles similares a los contabilizados al comienzo de la crisis en 2008. El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha expresado su agradecimiento a todo el personal que ha participado del dispositivo, "ya que con su trabajo y dedicación han contribuido a reducir las víctimas ocasionadas por accidentes de tráfico". También ha agradecido a los distintos usuarios de las carreteras el comportamiento responsable que han tenido durante estos días, pero ha recalcado: "No podemos ser complacientes mientras haya un solo fallecido en carretera y en ese objetivo trabajamos en la DGT cada día".

