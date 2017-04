España DEBATE CATALUÑA Junqueras ve posible una declaración unilateral de independencia si no hay referéndum Apela a la unidad institucional y social para que la consulta sea un éxito

OTR/PRESS 18/04/2017 / 18:15

MADRID.- El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que es posible que la Generalitat declare unilateralmente la independencia si el Gobierno central prohíbe la celebración del referéndum. Lo ha dicho en el almuerzo-debate Moment Zero con el economista Xavier Sala i Martin, que ha defendido que, si el Estado no permite celebrar el referéndum, la Generalitat puede proclamar la independencia de manera unilateral teniendo en cuenta el resultado del único referéndum que pudo hacerse, en referencia al 9N. Junqueras ha respondido que esa posibilidad está en su programa electoral de las pasadas elecciones autonómicas, como cláusula de desbloqueo, y ha añadido: "Somos partidarios siempre de respetar los compromisos que tenemos". En cualquier caso, ha apelado a la unidad institucional y a la movilización social --que ha calificado de imprescindibles-- para "celebrar y ganar" el referéndum sobre la independencia de Catalunya, y ha afirmado no tener la percepción de que se hayan tirado los trastos a la cabeza entre partidos por la grabación filtrada del coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí.

