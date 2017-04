España OPERACIÓN GUARDIA CIVIL Detenido el expresidente de Madrid, Ignacio González, por la gestión del Canal de Isabel II Se están registrando las oficinas de la entidad y están previstas nuevas detenciones

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles en una operación de la Guardia Civil relacionada con la gestión del Canal de Isabel II, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación. EUROPA PRESS 19/04/2017 / 10:39

MADRID.- La operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y declarada secreta. En ella se están registrando las oficinas del Canal de Isabel II y están previstas varias entradas y registros, además de detenciones. Las reacciones no se han hecho esperar. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido explicaciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tras conocer la noticia, aunque ha asegurado que el pacto con el PP no peligra. "Cifuentes, que lleva desde jovencita en las Nuevas Generaciones de Madrid, seguirá diciendo que no sabe nada. En todo caso tendrá que dar algunas explicaciones mas profundas", ha avisado Villegas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. En este sentido, ha dicho que sería "bueno" que la presidenta madrileña "dé explicaciones para tranquilidad de ciudadanos y diga cómo va a colaborar con la justicia" para que la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II "se pueda aclarar". Con todo, el dirigente 'naranja' ha asegurado que el pacto entre Cs y el PP no peligra porque "lo que marca es que no puede haber imputados en cargo público", y González dejó de serlo en 2015, como ha recordado. En todo caso, ha aseverado que "si alguno de los diputados de la Asamblea de Madrid ya sea por este caso o por alguno otro fueran imputados habría que pedir que se cumpliera el pacto". "Si Cifuentes lo incumpliera habría un problema", ha añadido. Además, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha señalado que es una "excelente" noticia la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y ha pedido a las autoridades judiciales que "sean firmes a la hora de perseguir delitos de corrupción y malversación de caudales públicos". "Es una excelente noticia que el Estado de Derecho tarde, pero al menos sin esperar a que los delitos prescriban, actúe de manera firme", ha declarado Sánchez Mato en declaraciones a Europa Press a la entrada del Foro sobre Inversión Extranjera en Madrid. El titular municipal de Economía y Hacienda ha afeado la situación que los ciudadanos perciben hasta este momento. "No puede haber dos justicias", ha dicho el edil. "Hay dos varas de medir para la gente común y corriente y para los que han dirigido instituciones como la Comunidad o el Ayuntamiento madrileño durante muchos años", ha criticado Sánchez Mato, que ve "necesario" actuar de manera "muy firme". El expresidente de la Comunidad de Madrid ha sido detenido este miércoles en una operación de la Guardia Civil relacionada con la gestión del Canal de Isabel II, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación. La operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y declarada secreta. En ella se están registrando las oficinas del Canal de Isabel II y están previstas varias entradas y registros, además de detenciones.

