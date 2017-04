Comarcas ALTO ARAGÓN - PLENO AUTONÓMICO Las Cortes de Aragón debaten la creación de una comisión para investigar la depuración de aguas Todos los grupos se han mostrado a favor de apoyar la creación de una comisión

EFE 19/04/2017 / 10:46

ZARAGOZA.- El Pleno de las Cortes de Aragón debate y vota mañana la propuesta de Podemos para crear una comisión de investigación sobre la gestión pública en materia de saneamiento y depuración de aguas en Aragón, para que estudie, analice y depure responsabilidades políticas respecto a dicha gestión, en caso de que existieran. En un principio, todos los grupos se han mostrado a favor de apoyar la creación de esta comisión de investigación aludiendo a la transparencia, después de que la Cámara de Cuentas alertara en un informe de que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) que advierte de que la comunidad podría tener que devolver al Estado 117 millones de euros ante el "probable incumplimiento" este año del plan de depuración. El orden del día también incluye la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a solicitud del PP, para informar sobre si piensa adoptar alguna medida para garantizar la libertad de las familias aragonesas en el ámbito educativo. Y la del consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, también a petición del PP, para informar sobre cómo va a afectar en el 2017 el aumento de la carga fiscal impuesta por el Gobierno de Aragón al inicio de la legislatura. Asimismo, se debatirá y votará la convalidación del decreto-ley del Gobierno de Aragón por el que se concede un crédito extraordinario y por el que se autoriza a Gimeno la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, y la proposición de ley del taxi presentada por el PAR. En el apartado de las iniciativas de impulso al gobierno, se han incluido en el orden del día once proposiciones no de ley, de las que cuatro, sobre el trasvase de agua del Ebro a las cuentas internas de Cataluña presentadas por CHA, PSOE, PAR y PP, se debatirán de forma conjunta. El PP presentará otras tres iniciativas sobre la defensa de la democracia en Venezuela, un plan de retorno joven y la planificación de infraestructuras educativas, y Podemos otras tres relativas al Instituto Aragonés de Estadística, a la ciencia como instrumento para el bien común y a los efectos para Aragón de los presupuestos generales del Estado para 2017. Finalmente, Ciudadanos firma una proposición no de ley relacionada con la inclusión de las víctimas de las tramas de bebés robados en la próxima ley de memoria democrática.

