España El segundo viaje del "tramabús" de Podemos visita el CNI y la Udef Sáenz de Santamaría califica como "pueril" esta iniciativa ante una "falta de estrategia".

EFE 19/04/2017

MADRID.- En la segunda jornada de su circuito por Madrid, el "tramabús" de Podemos realizó ayer paradas en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) para explicar los vínculos políticos y económicos de lo que la formación morada denomina la "trama". El autobús de Podemos no pudo salir a la hora prevista por un "problema mecánico en el embrague", según explicó Pablo Iglesias, aunque, solucionada la avería dos horas después, se ponía de nuevo en ruta por Madrid para denunciar la "trama". El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, y el diputado Juan Antonio Delgado, exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) fueron los encargados ayer de guiar a los periodistas. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

