Estilo para lo más pequeños con precios bajos para los mayores

Laura Pastor ha traído a Huesca la franquicia 'Andrea Milano', especializada en ropa y complementos para niños.

JAVIER SÁNCHEZ 19/04/2017

HUESCA.- La novedosa franquicia de ropa infantil Andrea Milano, con tan solo dos años de andadura, ha llegado al número 51 del Coso Bajo de Huesca, y lo ha hecho de la mano de Laura Pastor. Natural de Grañén, se ha lanzado a la aventura de emprender a sus 33 años, eligiendo para ello una firma de la que, como dice, "le enamoró la tienda, la ropa y la calidad", ya que no pensaba, en un principio, dedicarse a este ámbito del sector textil. "Son precios fijos, el máximo es de 30 euros y las prendas se renuevan cada semana", explica Laura. "Son colecciones de "pronto moda", es decir, cuando se agotan, no se vuelven a repetir", añade. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

