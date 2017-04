Anquela: “La ilusión de la afición es la que nos contagia y da fuerzas para seguir peleando”

El entrenador del Huesca destaca que van a Oviedo “con el objetivo de ganar”

Juan Antonio Anquela, en su comparecencia ante los medios previa al encuentro del viernes del SDHuesca en Oviedo, no ha ocultado que aún le quedaba el mal sabor de boca que le dejó el empate in extremis logrado por el Cádiz el pasado sábado y que debe servir "para aprender el por qué de las cosas, el partido dura hsta que el árbitro quiere. MIGUEL ÁNGEL BLASCO 19/04/2017 / 11:38

Tweet

HUESCA.- Es cuestión de juga al fútbol y saber leer el encuentro. No salir a lucirse. Cuando uno sale al campo tiene que hacer un trabajo. Jugamos 90 minutos perfectos. Y si ves el último minuto, fue patético porque cada uno fue a lo suyo en lugar de pensar en el colectivo. Eso me lleva a los diablos". No obstante, Anquela ha valorado de forma positiva la reacción que tuvieron sus jugadores nada más acabar el encuentro. "Este equipo se ha vuelto muy exigente y teníais que ver el vestuario al terminar el partido, se mascaba la tragedia. Para un entrenador es un dato positivo por la ambición, las ganas y el querer de los jugadores". Sobre la visita al Oviedo, un punto por encima en la clasificación, "vamos a un campo de Primera División y ante un rival de lo mejorcito de la categoría". Un equipo que está mostrándose casi intratable en su terreno pero escasamente efectivo como visitante, ante lo cual ha indicado Anquela que "he visto los dos últimos partidos fuera y ha sido mejor que sus rivales. En Tenerife perdió de aquellas maneras y en Lugo fue también mejor pero se encontró con un buen rival". En cuanto a las quejas arbitrales de los ovetenses en estas últimas jornadas, el mismo entrenador azulgrana ha señalado que "en Tenerife tienen motivos y en parte llevan razón porque yo también me quejaría, pero también a nosotros alguna vez que hemos perdido he estado con ganas de decir algo pero he estado con la boquita cerrada". Ha comentado que el año pasado el Huesca ya sufrió para ganar en el Carlos Tartiere y que el viernes la historia puede ser parecida. "Vamos a sufrir como perros y debemos estar preparados para ello. El Oviedo tiene mucho poderío en cualquier faceta del juego y si vamos solo a defender, no tenemos nada que hacer". Así que "el objetivo es ganar porque es el primero que tenemos desde el primer día. Quisimos ganar al Cádiz y ahora vamos a intentarlo en Oviedo, donde estamos ante la oportunidad de nuestras vidas porque son puntos muy importantes. Debemos mantener la ilusión hasta el último segundo. En todos los equipos donde esté yo hay que mantenerla hasta el último minuto del último partido". Sobre la presión que siente el Huesca o los rivales que le anteceden, Anquela ha destacado el peso histórico que les acompaña y el valor del club azulgrana pese a estar más limitado en sus recursos. "Ahí está el Huesca y yo me siento super orgulloso de ser el entrenador del equipo". Se le ha preguntado por si Vadillo va a entrar en el once inicial el viernes, y tras un pequeño silencio, ha respondido con un "¿por lo que hizo el otro día? Siguiente pregunta". Anquela ha comentado, sobre si ha hablado con el extremo andaluz, que no lo había hecho tras este partido pero sí en otras ocasiones. "Es un futbolista importantísimo, pero primero hay que hacer lo que yo digo. Cuando esté bien, jugará. Pero no creo que sea el tiempo de si juega uno u otro. Le pasa a Álvaro y a cualquiera de nuestro equipo. Hay que pelear hasta el final. Ya hemos visto que 90 minutos no vale. Hicimos tres de horror y el último ni te digo. Se veía venir y eso es un lujo que el Huesca no se puede permitir. Hemos demostrado que somos un equipo serio, ordenado y que juega bien al fútbol. No podemos conformarnos con otra cosa". El entrenador ha pedido a la afición "que siga ilusionándose, que es bueno" y ha subrayado que "la ilusión de la afición es la que nos contagia y da fuerzas para seguir peleando".