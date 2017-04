Huesca REMUNICIPALIZACIONES El Ayuntamiento de Huesca denuncia que los PGE obstaculizan las remunicipalizaciones El equipo de gobierno señala que la de FCC es "imparable" pero las otras dos podrían verse afectadas

19/04/2017

HUESCA.- El alcalde oscense, Luis Felipe (PSOE), y el concejal de Remunicipalizaciones, Luis Arduña (Cambiar Huesca), han criticado hoy que el PP intente "obstaculizar" los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en distintas ciudades de España, entre ellas Huesca, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El regidor y el edil han indicado que una disposición de la Ley de Acompañamiento, todavía pendiente de obtener la aprobación parlamentaria, prohíbe expresamente que los trabajadores de una contrata con derecho a subrogación pasen a integrarse en una empresa pública bajo la fórmula de trabajador indefinido no fijo, una opción permitida hasta ahora y que la propuesta del PP busca anular "con finalidad ideológica" para obstaculizar las remunicipalizaciones. En Huesca, el tripartito firmó un acuerdo de gobierno para remunicipalizar tres "servicios públicos esenciales": limpieza viaria, limpieza de edificios municipales y servicio de ayuda a domicilio. Tanto Felipe como Arduña han destacado que la gestión pública es más barata, ofrece empleos de mayor calidad y resulta en un mejor servicio a la ciudadanía. El concejal ha apostillado que incluso el Tribunal de Cuentas apuesta por la prestación pública de servicios como el de limpieza viaria. Respecto a la primera, Arduña ha explicado que se encuentra ya en un estado muy avanzado -"imparable", ha llegado a decir- y que el próximo pleno del Ayuntamiento aprobará la encomienda de gestión a Grhusa. En cuanto a las otras dos, el concejal ha remarcado que el acuerdo de gobierno preveía que la remunicipalización contemplaba que esta se efectuará sin perder puestos de trabajo, por lo que si la propuesta del PP para los PGE se aprueba, los procesos se paralizarían muy probablemente, aunque los servicios jurídicos municipales tendrían que estudiar cuáles son las afecciones. Arduña ha detallado que hasta ahora las remunicipalizaciones se realizaban mediante la fórmula del trabajador indefinido no fijo, por la cual los empleados de las contratas privadas pasaban a trabajar para la Administración Pública pero de manera temporal hasta que se convoquen los procesos selectivos "según los principios de mérito, igualdad y capacidad recogidos en la Constitución". Ha añadido que este extremo lo conocen los trabajadores de los tres servicios privatizados que se pretenden rescatar y que lo comparten.



