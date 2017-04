Aragón ENMIENDAS La oposición de las Cortes de Aragón presenta más de 1.000 enmiendas al presupuesto por 370 millones Tienen como objetivo impulsar la economía, el empleo y las inversiones, así como la mejora de los servicios públicos

ZARAGOZA.- Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón han presentado más de mil enmiendas a los presupuestos de la Comunidad con las que pretenden modificar el destino de unos 370 millones de euros de un gasto global 5.052 millones. Su objetivo es impulsar la económica, el empleo y las inversiones, mejorar los servicios públicos de sanidad, educación y las políticas sociales y luchar contra la despoblación, entre otras prioridades. El principal partido de la oposición, el PP, ha presentado 251 enmiendas por 120,6 millones de euros, la gran mayoría, casi 82 millones, en Sanidad, a un presupuesto que para su portavoz, Mar Vaquero, representa el "fracaso" y la "fractura" entre las cuatro fuerzas de izquierda que apoyaron la investidura del presidente, Javier Lambán. Para Vaquero, se ha demostrado que Lambán no lidera su Gobierno y carece de respuesta para los aragoneses, imponiendo las exigencias de su socio preferente, Podemos, para "mantenerse en el sillón", y eligiendo la confrontación y fractura social cuando tenía alternativa porque el PP le ha tendido muchas veces la mano. Podemos ya consiguió en la negociación previa al inicio de la tramitación del presupuesto mover 103 millones de euros para impulsar cinco medidas de empleo, infraestructuras educativas y sanitarias y servicios públicos en el medio rural y ha presentado 180 enmiendas para marcar la diferencia de modelo con el PSOE y demostrar que "no es necesario tener más dinero, sino gastar distinto", según su portavoz, Maru Díaz. Díaz ha destacado además las enmiendas al articulado para consolidar "una nueva forma de hacer política" por medio del control presupuestario planteando un título con nueve artículos para actualizar el mecanismo de control e información, reduciendo de 500.000 a 300.000 euros las modificaciones presupuestarias que requerirán la autorización de la Comisión de Hacienda, que también tendría que dar el visto bueno a endeudamientos y avales. El PAR, por su parte, es el grupo que más enmiendas ha presentado, 482 para mover 106 millones de euros con el objetivo de "centrar" las cuentas, hacerlas más aragonesistas y apostar por los sectores estratégicos y el empleo, según ha precisado la portavoz de Hacienda, Elena Allué. De las modificaciones que el PAR plantea en sus enmiendas, cuya cuantía sale fundamentalmente de partidas "hinchadas" de gasto corriente, Allué ha destacado 2,4 millones para helicópteros medicalizados, 4 para comarcas, y diez para inversiones en sanidad, educación y servicios sociales. Ciudadanos ha presentado 100 enmiendas para modificar el destino de cerca de 25 millones de euros en los ámbitos de la economía, la sanidad o la educación para atender, según su portavoz, Susana Gaspar, las verdaderas necesidades de los aragoneses, "no de Podemos". Además, la formación naranja ha introducido, según ha explicado el diputado Javier Martínez, enmiendas relativas al articulado, en concreto para que en las prioridades de los créditos ampliables y modificaciones presupuestarias se añadan las políticas, las económicas y de empleo a las prioridades marcadas para sanidad, educación y servicios sociales, y también para que exista un control en las Cortes de todas las modificaciones presupuestarias que tendrá que hacer el Gobierno. IU, por su parte, pretende mover alrededor de 20 millones a través de unas 60 enmiendas para impulsar, entre otras áreas, la industria, la economía y el empleo, si bien lo importante para su diputada, Patricia Luquin, no es que se presenten enmiendas "a peso", sino la ejecución de las cuentas, que como mínimo, para que no sea un año perdido, debe ser igual a la del año pasado.

