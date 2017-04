Comarcas ALTO ARAGÓN - AGRICULTURA La Politécnica de Huesca dedica una jornada al estudio de las "malas hierbas" en el cultivo de maíz En el encuentro participarán 200 personas, la mayoría, profesionales del sector

EFE 19/04/2017 / 17:53

Tweet

HUESCA.- El control de las "malas hierbas" emergentes en el cultivo del maíz protagoniza la XXVIII Jornada de Ciencia y Tecnología de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, a la que se han inscrito unas 200 personas, mayoritariamente profesionales del sector. El encuentro se desarrollará mañana jueves 20 de abril en el Campus oscense de la Universidad de Zaragoza de 9:30 a 13:45 horas, informa la institución en una nota de prensa. Dar a conocer las características de estas plantas llegadas de otras áreas geográficas, así como las técnicas para evitar su extensión y las afecciones que producen en este cultivo, cuyo principal foco de producción en España está en el Valle del Ebro, es el objetivo de esta cita. El profesor del Campus de Huesca y presidente de la Sociedad Española de Malherbología, Joaquín Aibar, es el coordinador de esta jornada. Junto a él participarán en la inauguración del encuentro Javier García Ramos, director de la Escuela, y Emilio Betrán, responsable del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Las ponencias revisarán el impacto de plantas "invasoras" del maíz detectadas en décadas pasadas, como el Abutilom -localizado por primera vez en España, en la provincia de Huesca, en los años 80-, y los casos de las que se han localizado recientemente como Amaranthus palmeri, Sicyos angulatus o el, más conocido, teosinte. La globalización del comercio de semillas y de piensos es una de las causas de la aparición de estas plantas en zonas geográficas donde no estaban presentes, señala Joaquín Aibar. Intervenir antes de que se extiendan, evitando el impacto económico que pueden suponer para los agricultores, es el objetivo último de esta iniciativa, ha explicado el coordinador de la jornada. Aibar compara el caso del Abutilom, llegado a España, a través de envíos de soja para piensos contaminada, que no contó con medidas de control cuando su extensión era todavía pequeña, y el de la Heteranthera, planta tropical invasora de cultivos de arroz -localizada por primera vez, también en Huesca por investigadores de la Universidad de Zaragoza en los años 90-, que se frenó tras aplicar medidas de forma temprana. La biología de estas "malas hierbas" será uno de los aspectos que revisará la jornada, para, a partir de ella, plantear las medidas de control más adecuadas a cada una. Tras la inauguración del encuentro, Jorge Páramo, de Tereos Starch & Sweeteners Iberia, introducirá a los asistentes en el mercado del maíz y sus perspectivas de futuro; a continuación Santiago Fuertes, del Gobierno de Aragón, por un lado, y José María Llenes y Andreu Taberner, de la Generalitat de Catalunya, por otro, analizarán el estado actual de la infestación por teosinte en estas dos comunidades. Tras el descanso, Gabriel Pardo, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, explicará diversos ensayos realizados sobre biología y control de esta planta. Las resistencias a herbicidas, con especial atención al caso de Sorghum halepense, será el tema que abordarán media hora más tarde, José María Montull, de la Universidad de Lleida, y Andreu Taberner. Este último ponente y José María Llenes analizarán seguidamente la extensión de Sicyos angulatus en el maíz. Ramón León, del Departamento de Agronomía de la Universidad de Florida, explicará las estrategias de manejo integrado para Amaranthus palmeri, tanto antes de su aparición en el cultivo, como durante su presencia y en fases posteriores. José María Urbano, de la Universidad de Sevilla, expondrá después las actividades en torno a las malas hierbas que realiza la Cátedra Adama, en la que participa, en una jornada que cerrarán Joaquín Aibar y el director del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Colaboran con la Escuela Politécnica Superior de Huesca y la Sociedad Española de Malherbología -entidades organizadoras de este encuentro-, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, el de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, y la citada Cátedra Adama de la Universidad de Sevilla.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.