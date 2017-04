Huesca Carlos Sampériz no será candidato a la presidencia del PP de Huesca José Antonio Lagüens dirigirá el partido en el Alto Aragón tras el congreso provincial del próximo mayo

HUESCA.- Carlos Sampériz no será candidato a la presidencia del Partido Popular de Huesca. Por tanto, José Antonio Lagüens será el único candidato y dirigirá el PP altoaragonés tras el Congreso Provincial del próximo 21 de mayo. El plazo para presentar los avales (un mínimo de 90) expira a las 20 horas de hoy. Sin embargo, Carlos Sampériz ha hecho pública ya su retirada de la contienda electoral tanto personalmente al propio José Antonio Lagüens y al presidente del comité organizador del Congreso, Gerardo Oliván, como públicamente mediante un comunicado de prensa. Según ha podido saber este diario, Lagüens ha superado los 600 avales. Sampériz ha agradecido públicamente los apoyos recibidos y ha manifestado su lealtad y colaboración a la futura dirección. En declaraciones a este diario, Sampériz ha señalado que disponía de los avales necesarios pero ha añadido que es consciente de la diferencia de apoyos con Lagüens, cuya candidatura se había marcado el objetivo de superar los 500 avales, tanto cuantitativamente como en apoyo de dirigentes y significados militantes. Sampériz ha afirmado que se trata de una cuestión de realismo. Entiende que prolongar la situación hasta el congreso hubiera supuesto dividir el partido más que unirlo, objetivo común con Lagüens, ha señalado.

