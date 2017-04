Huesca El alcalde pide al PP que cumpla con el reglamento de protocolo municipal Indica que es una norma democrática y legal pero apostilla que no hay sanciones.

O. ISARRE 20/04/2017

HUESCA.- El PP podrá seguir "incumpliendo" el reglamento de protocolo del Ayuntamiento y sin consecuencias, ya que la norma no contempla sanciones. Sin embargo, el regidor Luis Felipe, a raíz de la presencia de todos los ediles del PP en procesiones con la banda de concejal, pidió a esta formación que cumpla una norma "aprobada legítimamente por el pleno" del Ayuntamiento y "de obligado cumplimiento". Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

