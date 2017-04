Boné, Marruedo y Cajal consideran que "el problema no son las depuradoras construidas, sino las que faltan".

D.A. 20/04/2017

HUESCA.- Los impulsores de los planes de depuración de aguas residuales de Aragón afirman que "el modelo funciona". Exponen que en tiempo récord se pasó de una veintena de depuradoras a más de 200. "Lamentablemente la crisis financiera impidió que tres concesionarias del Plan Pirineos pudieses acometer las actuaciones", indican. En este sentido, afirman que "no les falta razón a los ayuntamientos a la hora de exigir soluciones. El problema no son las depuradoras construidas sino las que faltan por construir", remarcan. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.