Cultura CINE Casting en Jaca para el 'western' “Les Fréres Sisters”, que se rodará en parte en Aragón Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed y John C. Reilly son algunos de los principales actores.

El western de época "Les Fréres Sisters", del director Jacques Audiard, se rodará este verano en distintos emplazamientos de nuestra Comunidad Autónoma. Este próximo martes, 25 de abril, se llevará a cabo un casting en Jaca para seleccionar figurantes e intérpretes para pequeños papeles. Se elegirán hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de entre 6 y 12 años. Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, John C. Reilly y Joaquin Phoenix son algunos de los actores que participarán en el rodaje. D.A. 20/04/2017 / 12:01

ZARAGOZA.- Gracias a la mediación de la Aragón Film Comission, esta película se rodará en nuestra Comunidad. "Inicialmente, este western se iba a filmar en Canadá. Llevamos trabajando en este proyecto desde junio de 2016. Es una iniciativa muy importante para nuestra Comunidad", explican desde este organismo del Gobierno regional facilita el rodaje de producciones audiovisuales y cinematográficas en Aragón. El casting de figuración se celebrará este martes, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.30h en el Palacio de Congresos de Jaca. Se seleccionarán hombres y mujeres con rasgos europeos, morenos y canosos de complexión delgada. También se elegirán hombres con perfil de indios nativos americanos y con barbas y bigotes poblados. Los niños deberán tener una altura máxima de 140 centímetros, ser rubios, castaños o pelirrojos, y se valorará que tengan conocimientos de inglés. Para seleccionar pequeños papeles, se tendrá en cuenta la experiencia en interpretación, música o baile.

