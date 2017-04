Comarcas ALTO ARAGÓN - PLENO AUTONÓMICO Las Cortes acuerdan investigar el Plan de Saneamiento y Depuración Los siete partidos representados en la cámara han votado favorablemente a la iniciativa de Podemos.

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado, por unanimidad, poner en marcha una Comisión de investigación sobre el Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales. Los siete partidos representados en la cámara han votado favorablemente una iniciativa de Podemos en este sentido. EUROPA PRESS 20/04/2017 / 12:13

ZARAGOZA.- La diputada de la formación morada Marta de Santos ha afirmado que el resultado del Plan es "una de las cosas más vergonzantes que tenemos hoy en día" en Aragón, ha exigido la disolución del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y ha recordado que el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Plan ya alude a algunas cuestiones que ahora se van a investigar. Ha advertido de que "esta bola de nieve no se para aquí". La parlamentaria ha aludido así a "una retahíla de desvío de fondos y sobrecostes millonarios", un "zancocho" que incluye depuradoras en núcleos deshabitados, indemnizaciones a empresas que han incumplido sus compromisos y proyectos "sobredimensionados" tecnológicamente. Cada aragonés paga de media el doble que el resto de los españoles por depurar sus aguas, en ocasiones hasta 10 veces, ha dicho De Santos. La parlamentaria de Podemos ha destacado que el Plan fue impulsado por figuras "históricas" del PAR. De Santos ha observado que solo la Comunidad de Madrid y Aragón desecharon el informe del Ministerio de Agricultura sobre distintos sistemas de depuración, actuando la primera a través de la sociedad pública del Canal de Isabel II y Aragón desde este Plan, que se basa en el sistema concesional, "injustificable cuando hay liquidez". Desde el PP, Ramón Celma ha considerado que las Comisiones de investigación son útiles "si se utilizan de la manera adecuada" y ha dejado claro que su Grupo quiere que sea "útil" y "pueda aportar datos profundos" sobre el Plan, poniendo de relieve que se han construido 255 depuradoras, aunque hay un panorama de "incertidumbre". Ha alertado contra el posible "show mediático" y ha criticado a "algunos partidos" que "quiere hacer causas generales sobre otros partidos". El portavoz del Grupo Socialista, Javier Sada, ha subrayado que su partido ha acreditado su voluntad de "transparencia" y que ha impulsado Comisiones "modélicas". Ha pedido que este órgano temporal funcione "sin prejuicios" y "sin un solo veto, sin prejuzgar lo que va a salir, con rigor, viendo documentos, escuchando a los que tengamos que escuchar", recalcando que "no somos un tribunal" ni "un sustituto de los juzgados". Es necesario "saber la verdad, por qué se tomaron algunas decisiones de Gobierno", ha continuado Sada, quien se ha preguntado "qué controles hubo, qué se hubiera podido mejorar", reconociendo que el sistema concesional "no es una solución", sino "un problema". UNA OPORTUNIDAD La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha aseverado que esta es "una oportunidad para que se sepa la verdad de todo, la realidad" y "se despejen algunas dudas para que esas sospechas que se han sembrado se aclaren y se ponga negro sobre blanco lo que hay" en esta materia. "Nos gusta movernos en agua limpia" aunque "hay quien se mueve mejor en agua sucia o revuelta", ha indicado Herrero, quien ha subrayado que su Grupo siempre ha apoyado "que Aragón tuviese aguas limpias", preguntando a Podemos cuál es su política en este ámbito, qué proponen "aparte de enturbiar". "Ustedes están dañando el honor y la moral de muchas personas técnicas y políticas de todos los colores", ha dicho a los diputados de la formación morada, planteándoles "si ustedes pedirán disculpas". Herrero ha espetado a los Grupos del Gobierno que en 2017 solo está en construcción la depuradora de Castelserás (Teruel) y que "a ese ritmo, ustedes acaban de depurar las aguas en 300 años". El diputado de Cs, Jesús Sansó, ha elogiado el informe de la Cámara de Cuentas, una "institución ejemplar". Ha expresado que la Comisión deberá trabajar basándose en datos y cifras objetivas y no caer en "insinuaciones" ni "acusaciones". Ciudadanos propondrá que comparezcan los alcaldes de Villanúa y Canfranc (Huesca). LEVANTAR ALFOMBRAS La parlamentaria de CHA Carmen Martínez ha recordado que la revisión del Plan de Saneamiento está incluida en los acuerdos de investidura con el PSOE, puntualizando que "si solamente nos quedamos en levantar las alfombras" solo se llevará a cabo "la mitad del trabajo", animando a "ser valientes" y hacer los "cambios oportunos" para llevar a cabo una labor "más eficaz y eficiente", criticando el sistema concesional por estar "sobredimensionado". La diputada de IU Aragón, Patricia Luquin, ha comentado que la coalición de izquierdas ya propuso investigar esta materia en 2012 sin éxito y ha hecho notar que algunas personas que entones eran responsables políticos en activo ahora no lo son. Las Comisiones de investigación son "una herramienta fundamental" y su uso depende de la "responsabilidad y rigor" de sus miembros, ha dicho Luquin, haciendo hincapié en que IU se ha tomado en serio todas las celebradas en las Cortes de Aragón. IU quiere escuchar los motivos que llevaron a los responsables del Plan a adoptar las decisiones que se tomaron y por qué se hicieron depuradoras donde "no había depuración".

